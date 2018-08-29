Yok artık dedirten dünyanın en ilginç fotoğrafları

İşte şaşırtıcı fotoğraflar.
Dünyadan ilginç fotoğraflar
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Üzerine yıldırım düşen bir ağaç.
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İnanması güç ama bu bir taş.
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Bunun ne olduğunu biliyor msunuz? Eski eşyaların satıldığı bir dükkanda buldular.
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Bu ilginç şey aslında Kenya ve Etiyopya'da yaşayan insanların kullandığı bir eşya.
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Wyoming'de gökyüzü.
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Himalaya pembe kaya tuzundan yapılmış tuğlalar.
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Gün batımı sırasında parlayan İzlanda'daki buz mağarası.
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1,6 milyar dolar değerindeki altınlar.
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Taşlaşmış mercan parçası.
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Saatlerce suda kalınca.
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Evde bulunan arı kovanı.
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Buzdaki bir delikten su içen Kırgız.
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Rusya'daki elmas madeni.
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Yılan yumurtası.
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Ornitorenk iskeleti.
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Donmuş bir şelalenin iç kısmı.
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50 yıl önce Hawaii'de görüntülenen 65 metrelik lav topu.
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İskoçya'daki Skye Adası'nda 170 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izi bulundu.
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Çin Seddi'nin nihayet okyanusa ulaştığı yer.
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İran'da kadınların futbol sahalarına gidip maç izlemesi yasak olmasına rağmen 5 fanatik kadın, erkek kılığına girerek tuttukları takımın maçını izledi.Persepolis futbol takımının maçına giden 5 kadın, takma bıyık ve sakallarla kendilerini gizlerken, maçta çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada yayınladı.Bu olay nedeniyle gözaltına alınan kadınlar kısa süre sonra serbest bırakıldı. İran'da daha önce de maçlara erkek kılığında giren kadınlar olmuştu.
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İsviçre alplerinde bulunan kayıp çift.
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Birinci Dünya Savaşının askerlerinden geriye kalanlar.
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Rusya'da bulunan Mamut.
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Nehir üstüne kurulan köprü.
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Şişirilmiş at akciğeri.
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İntihar etmek isteyen adamı durdurup, onun hayatını değiştiren yazar.
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Sınırı geçmeden Meksika'daki yangını söndüren Amerikan itfaiyecileri.
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Büsingen İsviçre toprakları içinde bulunan, ancak Almanya'ya ait bir kasabadır. İsviçre'de bulunan bir Alman şehridir ve kasaba ekonomisi İsviçre tarafından yönetilmektedir.Para birimi olarak İsviçre Frangı kullanıyorlar. Biri İsviçre'den diğeri Almanya'dan iki posta ve iki telefon kodu bulunmaktadır.
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Çocuğunu sırtına bağlayarak ameliyata giren doktor.
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Kenya'da yarısı yenmiş bir zebra
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Gize'deki dev piramitlerin üstünde güneşlenen turistler.
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Titanic'in lüks yemek salonu.
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Eyfel Kulesi'nin çelik kirişleri zirveye doğru uzanırken, 1888.
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Hiroşima'daki nükleer patlamanın ardından bir insan silueti.
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Los Angeles'ı tepeden izleyen "Hollywoodland" yazısı, 1925.
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Sidney Opera Evi yapımındaki ilk aşamalar, Avustralya 1973.
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Su altı hayvanları kemirgenler ve kuşlarla beslenen dev yılana yaklaşmak bile cesaret istiyor.
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53 yaşındaki dalgıç Franco Banfi 36 metrelik dev anakondayı kendi doğal ortamında görüntülemeyi başardı.
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Banfi dev anakondayı doğal ortamında görüntülemek için Brezilya'nın Grosso bölgesine gitmişti. Her yıl bu tür hayvanları görmek isteyen binlerce kişi bölgeye gidiyor.
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Dünyada en fazla gökdelen bulunan şehir açık ara Hong Kong...
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Çin’in özerk kenti olan bu şehirde 7 bin 500'den fazla 100 metreden yüksek bina olduğu biliniyor.
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Şehir içinde gezenler adeta bir beton ormanı gibi yorumlar yapıyor.
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500 yıllık İsveç savaş gemisinin enkazı
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Dünya’nın en uzun süreli trafik sıkışıklığı, Ağustos, 2010 yılında, Pekin-Tibet karayolunda yaşanmıştır. Yaklaşık 100 km uzunluğunda araç kuyruğu oluşmuş ve trafiğin açılması 12 gün sürmüştür.
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Çin Milli Kütüphanesi
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Stanley Kubrick’in 2001: A Space Odyssey filminin sonunda yer alan yatak odasının birebir kopyası
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Avustralya açıklarında güney Pasifik’te öylece tek başına duruyor. Adına "Ball’s Pyramid" diyorlar. Bu ıssız kayalık 562 metre yüksekliğinde. Ball Pyramid dünyanın deniz üstündeki en uzun kayalıkları. 7 milyon yıl önce yaşanan volkanik bir patlamanın ardından oluştuğu belirtiliyor. Balls's Pyramid dünyanın en büyük volkan kalıntısı yığını. Yüzbaşı Henry Ball tarafından 1788 yılında keşfedildi ve ilk tırmanışı ise 1965 yılında gerçekleşti. Daha sonraları 1982 yıllarında adacığa tırmanış yasaklandıktan sonraları ise giriş de aynı şekilde yasaklandı.
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Kanada'nın Ontario eyaletinde intermodal tren taşımacılığı...
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yer alan New Smyrna plajında ölü olarak bulunan bir deniz deri sırtlı deniz kaplumbağası...
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Tenisçi Simona Halep, büyük göğüsleri nedeniyle çıktığı maçlarda başarısız oldu. 'Hareketlerimi kısıtlıyor' diyerek meme küçültme ameliyatı geçirdi.
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1978 ve 2008 yıllından iki kare... 30 yıl arayla görüntülenen microsoft çalışanları!
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Kaplan ve pençeleri
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16 Aralık 1773 günü, Boston sokaklarında binlerce kişi Doğu Hindistan şirketine ait 3 gemi dolusu çayın İngiltere’ye geri gönderilmesi için protesto yaptı. Gösterilere aslında, rekabetten korkan kaçakçılarla, vergilere tepkili tüccarlar öncülük ediyordu. Aynı akşam, 100 kadar koloni üyesi, Mohawk kızılderililerinin kılığında limandaki gemilere girerek, üç gemi dolusu çayı Boston limanının sularına boşalttı. Ne olduysa bundan sonra oldu. Tamamen ekonomik çıkar çatışmasından doğan eylem bir anda İngiliz krallık otoritesine karşı bir isyana dönüştü. Massachusetts kolonisinin tarihe “Boston Çay Partisi (Boston Tea Party)” adıyla geçen bu kalkışmasıyla doğan bağımsızlık mücadelesi, 3 yıl sonra 1776’da İngiltere’den bağımsızlık ilanıyla sonuçlandı. Aynı yüzyılda Hindistan’ın güneyini sırf çay için kolonileştiren İngilizlerin, Kuzey Amerika’yı aynı çay yüzünden kaybetmeleri tarihin bir ironisi. İşte o günden kalan bir sandık çay müzede sergileniyor.
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Sahile vuran kambur balina.
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Namib çölü, Güney Afrika'da denize kıyısı olan bir çöldür. .
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Kasabaya çarpmaya ramak kala duran gemi.
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60 metre genişliğe ve 200 metre derinliğe sahip kara delik, Guatemala City'de oluştu.
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Bilim kurgu değil, tamamen gerçek
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İşte yıllar sonra baba ve oğlu.
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Paris belediye binasının önündeki parktaki çimenlik.
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Kepçe operatörü yaptığı şovu görüntüledi. Sadece 5 manevrada aracı trene nasıl yükledi.
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Eski traktörün motosiklete dönüşümü...
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Fiberoptik Kablo
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Bulutlar üstünde giden bir gemi gibi görünüyor ama aslında deniz üstünde sis tabakası
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Formula 1 araçlarında kullanılan arka lastik
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Japonların 'Nuh' adını verdiği kapsül, olası deprem ve tsunamiden korunmak için üretilmiş.
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Amsterdam Schiphol Havalimanı
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İtalya'nın Montecavolo kentinde bir işçi Credito Emiliano bankasına ait bir depoda tekerlek şeklinde parmesan peynirlerini saklıyor.
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Kehribar taşının içinde 54 milyon yaşında bir Gekko fosili...
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Michelangelo'nun el yazısıyla hazırladığı bakkal listesi.
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Oy kullanmak için sıra bekleyen Kuveytli kadınlar
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Buz altında 101 yıl içilmeyi bekledi Antarktika’nın keşfinde yer alan en ünlü kaşiflerden Sir Ernest Henry Shackleton’ın 100 yıldan daha uzun bir süre önce kamp yerine gömdüğü sandıklar dolusu viski ve konyak, yapılan çalışmalarla gün ışığına çıkarıldı.
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Ağır Zırhlı Osmanlı Sipahisi (1450-1550) Metropolitan Sanat Müzesi, New York
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Tsutomu Yamaguchi 2. Dünya Savaşı esnasında Nagasaki‘de yaşıyor. 6 Ağustos günü bir iş için Hiroşima‘ya gidiyor. Bir an gökyüzünde beliren bir ışık görüyor ve sonrasında savrularak kendinden geçiyor. Tahmin ettiğiniz gibi ziyareti esnasında Hiroşima‘ya atom bombası atılıyor. Vücudunda ciddi yanıklar oluşuyor ve memleketi Nagasaki‘ye götürülüp tedavi altına alınıyor. Bu sefer ikinci atom bombası da Nagasaki‘ye atılıyor. Şanssız Yamaguchi ikinci bombadan yaralanmasa da vücudundaki bandajları değiştirecek kimse kalmadığı için enfeksiyondan ölme riski yaşıyor. Her iki bölgede de bulunan Yamaguchi, Japonya hükümeti tarafından iki atom bombası patlamasından da kurtulan tek adam olarak resmi kayıtlara geçmiştir. 4 Ocak 2010 tarihinde 93 yaşında öldü.
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Kanada'da sıradan bir gün
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Bir gayzerin tam patlamadan önceki hali
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İzlanda, Strokkur'da bulunan gayzer
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İşte patlama anı
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Bir karıncanın yüzü
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1997 yılının gazetesinde yer al satış ilanları.
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Teknolojinin gelişimi...
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Hızlı ve Öfkeli filminin vefat eden efsane oyuncusu Paul Walker'un muhteşem araba koleksiyonu
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Deniz altı üstünde mangal
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Amerikalı antropolog Grover Krantz ve köpeğinin iskeleti. Ölmeden önce kendisinin ve 3 köpeğinin bedenini bağışladı. Krantz'ın kemikleri, çok sevdiği 72 kilo ağırlığındaki köpeğinin kemikleriyle birlikte, çektirdikleri fotoğrafa uygun olarak birleştirilip müzeye konuldu.
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İnsan kafasındaki kan damarları
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İki merminin havada çarpışma ihtimali 600 milyonda birdir. Çanakkale’de (1915-1916) çok sayıda kurşun havada çarpışmıştır. Bunlar, birbirine kaynamış şekilde bulunmuş ve müzelerde sergileniyor.
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Savaş alanında çok yakın mevzilerde savaşıldığı için, havada çarpışarak birbirine geçmiş birden çok mermi bulunmuştur.
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10. yy'dan kalma bir Viking baltası
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Hamile ber köpeğin röntgen filmi
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Sahiplenen köpekler öncesi sonrası
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Boeing 787 uçağının içinin boş görüntüsü
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Katilinin tabutu bile binlerce dolar!
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Fotoğrafta ABD başkanlarından John F. Kennedy'nin katili Lee Harvey Oswald'ın tabutu görülüyor.
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Lee Harvey Oswald'ın 18 yıl toprak altında kalan çamdan tabutu 87 bin 468 dolara satılmıştı.
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Tabutu kimin aldığı ise açıklanmamıştı.
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Oswald'ın yerine bir Sovyet casusunun gömüldüğü söylentileri üzerine, tabut topraktan çıkarılmış, cesedin Oswald'a ait olduğunun saptanmasının ardından, Kennedy'nin katili başka bir tabutla yeniden gömülmüştü.
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Vietnam'ın başkenti Hanoi'de sıkışan motosiklet trafiği
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1880'lı yıllarda kullanılan ateşe karşı dayanıklı başlık
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Çin’de ulusal bayramdan dolayı verilen tatilden yararlanan Pekin sakinleri, evlerine dönüşte uzun kuyruklarla karşılaştı. Binlerce araç Pekin’de otoban gişelerinde sıkıştı.
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Bazı şeyler o ülkelere özgüdür... Onları başka yerde aramak faydasız olabilir...
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O ülkelerden biri de Tayland.
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Uzakdoğu'nun en ilginç ülkelerinden birisi olan Tayland'da bir bekleme sırası.
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Taylandlılar hastane, banka gibi bekleme kuyruklarının olduğu yerlerde kendilerince ilginç bir çözüm üretmiş.
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Tramvayda yolculuk eden bu atı görenler şok olsa da yapacak bir şey yok.
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Burası İrlanda ve atın tramvayda seyahat etmesinde hiç bir engel yok.
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Görülen sokağın ortasında sıradan bir rögar kapağı...
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Ancak altındaki gerçek görüldüğü gibi değil.
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Bunları Avrupa şehirlerinde yaygın olarak görmek mümkün.
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“Urilift” adı verilen bu kapaklar akşam saat 10'dan sonra açılıyor.
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Geceleri yer altından çıkarak halka hizmet veren portatif tuvalet ortaya çıkıyor.
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Deniz anemonu ve bir akvaryum heykeli
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Baltimore'daki George Peabody Kütüphanesi
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Kuzey İrlanda Karanlık yol
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Mimari bir eser
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Bir çilek tanesindeki iki tohum
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79.360.000 $ satılan en pahalı senet eseri bu tablodur
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Kanada'dan Meksika'ya öncesi ve sonrası
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Elma yoğurt ve şeftali ile kahvaltı şakası
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Mikro kar tanesi
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Deniz üzerinde rüzgar santralleri
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Ağaç kökleri yollarını ararken
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Bir kukla festivalinin en can alıcı gösterisi
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Selfie çekerken panoromik hata
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Çeşit çeşit havuçlar
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Uzun bir yürüyüş yolu
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Ayı ve kurt arkadaşlığı
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Panoramik bir fotoğraf..
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Kanatlı bir at..
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Wiesen Viyadüğü
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