Yok artık dedirten dünyanın en ilginç fotoğrafları

İşte şaşırtıcı fotoğraflar.

Dünyadan ilginç fotoğraflar

1 / 150 Üzerine yıldırım düşen bir ağaç.

2 / 150 İnanması güç ama bu bir taş.

3 / 150 Bunun ne olduğunu biliyor msunuz? Eski eşyaların satıldığı bir dükkanda buldular.

4 / 150 Bu ilginç şey aslında Kenya ve Etiyopya'da yaşayan insanların kullandığı bir eşya.

5 / 150 Wyoming'de gökyüzü.

6 / 150 Himalaya pembe kaya tuzundan yapılmış tuğlalar.

7 / 150 Gün batımı sırasında parlayan İzlanda'daki buz mağarası.

8 / 150 Perdeli ayaklar.

9 / 150 1,6 milyar dolar değerindeki altınlar.

10 / 150 Taşlaşmış mercan parçası.

11 / 150 Saatlerce suda kalınca.

12 / 150 Evde bulunan arı kovanı.

13 / 150 Buzdaki bir delikten su içen Kırgız.

14 / 150 Rusya'daki elmas madeni.

15 / 150 Yılan yumurtası.

16 / 150 Ornitorenk iskeleti.

17 / 150 Donmuş bir şelalenin iç kısmı.

18 / 150 50 yıl önce Hawaii'de görüntülenen 65 metrelik lav topu.

19 / 150 İskoçya'daki Skye Adası'nda 170 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izi bulundu.

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21 / 150 Çin Seddi'nin nihayet okyanusa ulaştığı yer.

22 / 150 İran'da kadınların futbol sahalarına gidip maç izlemesi yasak olmasına rağmen 5 fanatik kadın, erkek kılığına girerek tuttukları takımın maçını izledi.Persepolis futbol takımının maçına giden 5 kadın, takma bıyık ve sakallarla kendilerini gizlerken, maçta çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada yayınladı.Bu olay nedeniyle gözaltına alınan kadınlar kısa süre sonra serbest bırakıldı. İran'da daha önce de maçlara erkek kılığında giren kadınlar olmuştu.

23 / 150 İsviçre alplerinde bulunan kayıp çift.

24 / 150 Birinci Dünya Savaşının askerlerinden geriye kalanlar.

25 / 150 Rusya'da bulunan Mamut.

26 / 150 Nehir üstüne kurulan köprü.

27 / 150 Şişirilmiş at akciğeri.

28 / 150 İntihar etmek isteyen adamı durdurup, onun hayatını değiştiren yazar.

29 / 150 Sınırı geçmeden Meksika'daki yangını söndüren Amerikan itfaiyecileri.

30 / 150 Büsingen İsviçre toprakları içinde bulunan, ancak Almanya'ya ait bir kasabadır. İsviçre'de bulunan bir Alman şehridir ve kasaba ekonomisi İsviçre tarafından yönetilmektedir.Para birimi olarak İsviçre Frangı kullanıyorlar. Biri İsviçre'den diğeri Almanya'dan iki posta ve iki telefon kodu bulunmaktadır.

31 / 150 Çocuğunu sırtına bağlayarak ameliyata giren doktor.

32 / 150 Kenya'da yarısı yenmiş bir zebra

33 / 150 Gize'deki dev piramitlerin üstünde güneşlenen turistler.

34 / 150 Titanic'in lüks yemek salonu.

35 / 150 Eyfel Kulesi'nin çelik kirişleri zirveye doğru uzanırken, 1888.

36 / 150 Hiroşima'daki nükleer patlamanın ardından bir insan silueti.

37 / 150 Los Angeles'ı tepeden izleyen "Hollywoodland" yazısı, 1925.

38 / 150 Sidney Opera Evi yapımındaki ilk aşamalar, Avustralya 1973.

39 / 150 Su altı hayvanları kemirgenler ve kuşlarla beslenen dev yılana yaklaşmak bile cesaret istiyor.

40 / 150 53 yaşındaki dalgıç Franco Banfi 36 metrelik dev anakondayı kendi doğal ortamında görüntülemeyi başardı.

41 / 150 Banfi dev anakondayı doğal ortamında görüntülemek için Brezilya'nın Grosso bölgesine gitmişti. Her yıl bu tür hayvanları görmek isteyen binlerce kişi bölgeye gidiyor.

42 / 150 Dünyada en fazla gökdelen bulunan şehir açık ara Hong Kong...

43 / 150 Çin’in özerk kenti olan bu şehirde 7 bin 500'den fazla 100 metreden yüksek bina olduğu biliniyor.

44 / 150 Şehir içinde gezenler adeta bir beton ormanı gibi yorumlar yapıyor.

45 / 150 500 yıllık İsveç savaş gemisinin enkazı

46 / 150 Dünya’nın en uzun süreli trafik sıkışıklığı, Ağustos, 2010 yılında, Pekin-Tibet karayolunda yaşanmıştır. Yaklaşık 100 km uzunluğunda araç kuyruğu oluşmuş ve trafiğin açılması 12 gün sürmüştür.

47 / 150 Çin Milli Kütüphanesi

48 / 150 Stanley Kubrick’in 2001: A Space Odyssey filminin sonunda yer alan yatak odasının birebir kopyası

49 / 150 Avustralya açıklarında güney Pasifik’te öylece tek başına duruyor. Adına "Ball’s Pyramid" diyorlar. Bu ıssız kayalık 562 metre yüksekliğinde. Ball Pyramid dünyanın deniz üstündeki en uzun kayalıkları. 7 milyon yıl önce yaşanan volkanik bir patlamanın ardından oluştuğu belirtiliyor. Balls's Pyramid dünyanın en büyük volkan kalıntısı yığını. Yüzbaşı Henry Ball tarafından 1788 yılında keşfedildi ve ilk tırmanışı ise 1965 yılında gerçekleşti. Daha sonraları 1982 yıllarında adacığa tırmanış yasaklandıktan sonraları ise giriş de aynı şekilde yasaklandı.

50 / 150 Kanada'nın Ontario eyaletinde intermodal tren taşımacılığı...

51 / 150 Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yer alan New Smyrna plajında ölü olarak bulunan bir deniz deri sırtlı deniz kaplumbağası...

52 / 150 Tenisçi Simona Halep, büyük göğüsleri nedeniyle çıktığı maçlarda başarısız oldu. 'Hareketlerimi kısıtlıyor' diyerek meme küçültme ameliyatı geçirdi.

53 / 150 1978 ve 2008 yıllından iki kare... 30 yıl arayla görüntülenen microsoft çalışanları!

54 / 150 Kaplan ve pençeleri

55 / 150 16 Aralık 1773 günü, Boston sokaklarında binlerce kişi Doğu Hindistan şirketine ait 3 gemi dolusu çayın İngiltere’ye geri gönderilmesi için protesto yaptı. Gösterilere aslında, rekabetten korkan kaçakçılarla, vergilere tepkili tüccarlar öncülük ediyordu. Aynı akşam, 100 kadar koloni üyesi, Mohawk kızılderililerinin kılığında limandaki gemilere girerek, üç gemi dolusu çayı Boston limanının sularına boşalttı. Ne olduysa bundan sonra oldu. Tamamen ekonomik çıkar çatışmasından doğan eylem bir anda İngiliz krallık otoritesine karşı bir isyana dönüştü. Massachusetts kolonisinin tarihe “Boston Çay Partisi (Boston Tea Party)” adıyla geçen bu kalkışmasıyla doğan bağımsızlık mücadelesi, 3 yıl sonra 1776’da İngiltere’den bağımsızlık ilanıyla sonuçlandı. Aynı yüzyılda Hindistan’ın güneyini sırf çay için kolonileştiren İngilizlerin, Kuzey Amerika’yı aynı çay yüzünden kaybetmeleri tarihin bir ironisi. İşte o günden kalan bir sandık çay müzede sergileniyor.

56 / 150 Sahile vuran kambur balina.

57 / 150 Namib çölü, Güney Afrika'da denize kıyısı olan bir çöldür. .

58 / 150 Kasabaya çarpmaya ramak kala duran gemi.

59 / 150 60 metre genişliğe ve 200 metre derinliğe sahip kara delik, Guatemala City'de oluştu.

60 / 150 Bilim kurgu değil, tamamen gerçek

61 / 150 İşte yıllar sonra baba ve oğlu.

62 / 150 Paris belediye binasının önündeki parktaki çimenlik.

63 / 150 Kepçe operatörü yaptığı şovu görüntüledi. Sadece 5 manevrada aracı trene nasıl yükledi.

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68 / 150 Eski traktörün motosiklete dönüşümü...

69 / 150 Fiberoptik Kablo

70 / 150 Bulutlar üstünde giden bir gemi gibi görünüyor ama aslında deniz üstünde sis tabakası

71 / 150 Formula 1 araçlarında kullanılan arka lastik

72 / 150 Japonların 'Nuh' adını verdiği kapsül, olası deprem ve tsunamiden korunmak için üretilmiş.

73 / 150 Amsterdam Schiphol Havalimanı

74 / 150 İtalya'nın Montecavolo kentinde bir işçi Credito Emiliano bankasına ait bir depoda tekerlek şeklinde parmesan peynirlerini saklıyor.

75 / 150 Kehribar taşının içinde 54 milyon yaşında bir Gekko fosili...

76 / 150 Michelangelo'nun el yazısıyla hazırladığı bakkal listesi.

77 / 150 Oy kullanmak için sıra bekleyen Kuveytli kadınlar

78 / 150 Buz altında 101 yıl içilmeyi bekledi Antarktika’nın keşfinde yer alan en ünlü kaşiflerden Sir Ernest Henry Shackleton’ın 100 yıldan daha uzun bir süre önce kamp yerine gömdüğü sandıklar dolusu viski ve konyak, yapılan çalışmalarla gün ışığına çıkarıldı.

79 / 150 Ağır Zırhlı Osmanlı Sipahisi (1450-1550) Metropolitan Sanat Müzesi, New York

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81 / 150 Tsutomu Yamaguchi 2. Dünya Savaşı esnasında Nagasaki‘de yaşıyor. 6 Ağustos günü bir iş için Hiroşima‘ya gidiyor. Bir an gökyüzünde beliren bir ışık görüyor ve sonrasında savrularak kendinden geçiyor. Tahmin ettiğiniz gibi ziyareti esnasında Hiroşima‘ya atom bombası atılıyor. Vücudunda ciddi yanıklar oluşuyor ve memleketi Nagasaki‘ye götürülüp tedavi altına alınıyor. Bu sefer ikinci atom bombası da Nagasaki‘ye atılıyor. Şanssız Yamaguchi ikinci bombadan yaralanmasa da vücudundaki bandajları değiştirecek kimse kalmadığı için enfeksiyondan ölme riski yaşıyor. Her iki bölgede de bulunan Yamaguchi, Japonya hükümeti tarafından iki atom bombası patlamasından da kurtulan tek adam olarak resmi kayıtlara geçmiştir. 4 Ocak 2010 tarihinde 93 yaşında öldü.

82 / 150 Kanada'da sıradan bir gün

83 / 150 Bir gayzerin tam patlamadan önceki hali

84 / 150 İzlanda, Strokkur'da bulunan gayzer

85 / 150 İşte patlama anı

86 / 150 Bir karıncanın yüzü

87 / 150 1997 yılının gazetesinde yer al satış ilanları.

88 / 150 Teknolojinin gelişimi...

89 / 150 Hızlı ve Öfkeli filminin vefat eden efsane oyuncusu Paul Walker'un muhteşem araba koleksiyonu

90 / 150 Deniz altı üstünde mangal

91 / 150 Amerikalı antropolog Grover Krantz ve köpeğinin iskeleti. Ölmeden önce kendisinin ve 3 köpeğinin bedenini bağışladı. Krantz'ın kemikleri, çok sevdiği 72 kilo ağırlığındaki köpeğinin kemikleriyle birlikte, çektirdikleri fotoğrafa uygun olarak birleştirilip müzeye konuldu.

92 / 150 İnsan kafasındaki kan damarları

93 / 150 İki merminin havada çarpışma ihtimali 600 milyonda birdir. Çanakkale’de (1915-1916) çok sayıda kurşun havada çarpışmıştır. Bunlar, birbirine kaynamış şekilde bulunmuş ve müzelerde sergileniyor.

94 / 150 Savaş alanında çok yakın mevzilerde savaşıldığı için, havada çarpışarak birbirine geçmiş birden çok mermi bulunmuştur.

95 / 150 10. yy'dan kalma bir Viking baltası

96 / 150 Hamile ber köpeğin röntgen filmi

97 / 150 Sahiplenen köpekler öncesi sonrası

98 / 150 Boeing 787 uçağının içinin boş görüntüsü

99 / 150 Katilinin tabutu bile binlerce dolar!

100 / 150 Fotoğrafta ABD başkanlarından John F. Kennedy'nin katili Lee Harvey Oswald'ın tabutu görülüyor.

101 / 150 Lee Harvey Oswald'ın 18 yıl toprak altında kalan çamdan tabutu 87 bin 468 dolara satılmıştı.

102 / 150 Tabutu kimin aldığı ise açıklanmamıştı.

103 / 150 Oswald'ın yerine bir Sovyet casusunun gömüldüğü söylentileri üzerine, tabut topraktan çıkarılmış, cesedin Oswald'a ait olduğunun saptanmasının ardından, Kennedy'nin katili başka bir tabutla yeniden gömülmüştü.

104 / 150 Vietnam'ın başkenti Hanoi'de sıkışan motosiklet trafiği

105 / 150 1880'lı yıllarda kullanılan ateşe karşı dayanıklı başlık

106 / 150 Çin’de ulusal bayramdan dolayı verilen tatilden yararlanan Pekin sakinleri, evlerine dönüşte uzun kuyruklarla karşılaştı. Binlerce araç Pekin’de otoban gişelerinde sıkıştı.

107 / 150 Bazı şeyler o ülkelere özgüdür... Onları başka yerde aramak faydasız olabilir...

108 / 150 O ülkelerden biri de Tayland.

109 / 150 Uzakdoğu'nun en ilginç ülkelerinden birisi olan Tayland'da bir bekleme sırası.

110 / 150 Taylandlılar hastane, banka gibi bekleme kuyruklarının olduğu yerlerde kendilerince ilginç bir çözüm üretmiş.

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113 / 150 Tramvayda yolculuk eden bu atı görenler şok olsa da yapacak bir şey yok.

114 / 150 Burası İrlanda ve atın tramvayda seyahat etmesinde hiç bir engel yok.

115 / 150 Görülen sokağın ortasında sıradan bir rögar kapağı...

116 / 150 Ancak altındaki gerçek görüldüğü gibi değil.

117 / 150 Bunları Avrupa şehirlerinde yaygın olarak görmek mümkün.

118 / 150 “Urilift” adı verilen bu kapaklar akşam saat 10'dan sonra açılıyor.

119 / 150 Geceleri yer altından çıkarak halka hizmet veren portatif tuvalet ortaya çıkıyor.

120 / 150 Deniz anemonu ve bir akvaryum heykeli

121 / 150 Ay tutulması

122 / 150 Tokyo

123 / 150 Baltimore'daki George Peabody Kütüphanesi

124 / 150 Kuzey İrlanda Karanlık yol

125 / 150 Mimari bir eser

126 / 150 Bir çilek tanesindeki iki tohum

127 / 150 79.360.000 $ satılan en pahalı senet eseri bu tablodur

128 / 150 Kanada'dan Meksika'ya öncesi ve sonrası

129 / 150 Elma yoğurt ve şeftali ile kahvaltı şakası

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132 / 150 Mikro kar tanesi

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134 / 150 Deniz üzerinde rüzgar santralleri

135 / 150 Fırtına öncesi

136 / 150 Ağaç kökleri yollarını ararken

137 / 150 Bir kukla festivalinin en can alıcı gösterisi

138 / 150 Selfie çekerken panoromik hata

139 / 150 İsveç

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141 / 150 Çeşit çeşit havuçlar

142 / 150 Uzun bir yürüyüş yolu

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147 / 150 Ayı ve kurt arkadaşlığı

148 / 150 Panoramik bir fotoğraf..

149 / 150 Kanatlı bir at..