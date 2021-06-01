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'Yok artık' dedirten görüntü! Arkadaşını direğe bağladı, parayla tokat attırıp kafasında yumurta kırdırttı

01.06.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir Youtuber, arkadaşını direğe bantla bağlayıp 1 lira karşılığında tokat, 5 lira karşılığında da kafasında yumurta kırdırttı. Sosyal medya hesapları için video çektiklerini söyleyen gençlere vatandaşlar tepki gösterdi.

'Yok artık' dedirten görüntü! Arkadaşını direğe bağladı, parayla tokat attırıp kafasında yumurta kırdırttı

Youtube’da ünlü olma çabası içine girip tuhaf video çekenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Youtube’da videolar çeken Said Rammo, daha fazla izlenme için arkadaşı Ferdi Demircan ile anlaştı. İkili kameraman arkadaşlarını da yanlarına alarak merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi’ne geldi.

Rammo, burada arkadaşı Demircan’ı bir direğe bantla bağlayıp üzerine de, ‘Tokat atan 1 TL, kafasında yumurta kıran 5 TL kazanır’ yazılı kağıdı yapıştırdı. Yoldan geçenler Demircan’a tokat atıp 1 lira kazanırken, bazı kişilerde gencin kafasında yumurta kırarak 5 lira kazandı.

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Yaklaşık 15 dakika boyunca birçok kişi tarafından tokat yiyen gence bazı vatandaşlar ise sahip çıktı. Vatandaşlar videoyu çeken Rammo’ya tepki gösterirken bir kişiyse Ferdi Demircan’ı bantla bağlandığı direkten kurtarmaya çalıştı.

Eğlendiklerini söyleyen Ferdi Demircan, “Böyle şakalar falan yapıyoruz ama bu şaka değil. Youtube için yapıyoruz. Eğlenceli geliyor, eğleniyoruz. Tokat çok acıttı” diye konuştu.

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Said Rammo ise bu tarz videoları sürekli çektiğini söyleyerek, “Benim Youtube kanalım var. Dışarıda böyle videolar çekiyoruz. Eğleniyoruz. Gelen tokat atıyor 1 lira kazanıyor, yumurta kıran 5 lira kazanıyor. Milletle eğleniyoruz. Arkadaşın rızası da yoktu. Geldi buraya bağladık, üzerine de kağıt yapıştırdık gelen görüp vuruyor” ifadelerini kullandı.

Gençler video çekiminden sonra caddeden ayrıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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