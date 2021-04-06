"Yok artık" dedirten görüntüye bin 483 TL ceza

Bursa’nın İnegöl ilçesinde arızalanan aracı şoförsüz şekilde çekerek, trafiği birbirine katan sürücüye bin 483 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinde oğlunun arıza yapan aracını, 25 AAT 906 plakalı başka bir aracın arkasına bağlayarak tamirciye götürmek isteyen B.D., arıza yapan aracını bağladıktan sonra direksiyona geçmedi.

Ana cadde üzerinde sağa sola savrulan sürücüsüz trafikte seyrederken kamyonları ve diğer araçları tehdit etti. Yolda seyreden başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen anları gören vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Trafik yoğunluğunun az olması muhtemel bir facianın önüne geçerken, olayı gören vatandaşların ise aklına "Çekilen şoförsüz araç nasıl duracak?" sorusu geldi. Sosyal medyada tepki çeken görüntünün ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit çalışmalarının ardından B.D.’ye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve tehlikeli şekilde şerit değiştirmekten bin 438 TL para cezası uyguladı. Ayrıca Türk Ceza Kanunu 179-2 maddesince trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem yapıldı.

