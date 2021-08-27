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  4. 'Yok artık' dedirten hırsızlık! Sarıyer'de otomobil motorunu böyle çaldılar

'Yok artık' dedirten hırsızlık! Sarıyer'de otomobil motorunu böyle çaldılar

27.08.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de 2'si kadın 3 kişi otomobil motorunu çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

'Yok artık' dedirten hırsızlık! Sarıyer'de otomobil motorunu böyle çaldılar

Olay dün sabah saat 06.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Kaymaz, otomobiline taktırmak için 6 bin liraya yeni bir motor satın aldı. Kaymaz, motoru evinin önüne bıraktı. Sabah uyandığında motorun yerinde olmadığını fark eden Kaymaz, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde kamyonetle gelen 2'si kadın 3 kişinin motoru çaldığını gördü. Ali Kaymaz, hırsızların bulunması için şikayetçi oldu.

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Ali Kaymaz, "Dün arabanın motor bloğu çatlamıştı, gittik aynı motordan aldık. İçeri girdim. Bir çıktım motor bloğu yok, çalmışlar. Adam kamyonetle buraya yanaşıyor, motoru iki bayan taşımaya çalışıyor ama burada düşürüyorlar. Sonra adam iniyor arabadan tek başına kaldırıp yüklüyor. Motor zaten çok ağır, ben tek başıma değil, üç kişi kaldıramadık. İki yüz elli, üç yüz kilo var rahat. Adam kamyonete atıp götürüyor" dedi.

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DHA

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Sarıyer
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