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'Yok artık' dedirten olay! Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar

DÜNYA HABERLERİ  | 29.10.2020 20:22 | Son Güncelleme

Endonezya’da Mario Natriti (23) adlı genç, sevgilisi Desiana (20) ile aynı evde kalmaya başladı. Kızın ailesi bu durumu öğrenince genci bacaklarından ters bir şekilde yarım saat kadar asılı bıraktı. Gencin hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'Yok artık' dedirten olay! Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar

Olay, Endonezya’nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde meydana geldi. Mario Natriti adlı genç, sevgilisi Desiana ile beraber aynı evde yaşamaya başladı. Desiana’nın ailesi, durumu öğrencince öfkelenerek kızlarını eve geri getirdi ve Natriti’yi bir tahta platforma ters şekilde astı. Gencin yaklaşık yarım saat o şekilde durduğu ve eve döndüğünde baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

“İNSANLIK DIŞI BİR ŞEY”

Gencin annesi Tujuh Juli Yuli, oğlunun bu şekilde bir cezaya çarptırılmasının ‘insanlık dışı bir uygulama’ olduğunu söyledi. Yerel medyaya konuşan anne, “Oğluma böyle bir hayvan gibi davranıldığını görünce ağladım. Sadece baş aşağı asılmakla kalmadı, aynı zamanda birkaç kez tokatlandı. Çocuğumun hakları için adalet bekliyorum. Bir hayvan gibi muamele gördü. Çocuğum, asılması, işkence edilmesi gereken bir suçlu değil” dedi.

Annenin polise görüntülerle birlikte şikayette bulunduğu kaydedildi.

DHA

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