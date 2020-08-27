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  4. 'Yok artık' dedirten olay! Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı

'Yok artık' dedirten olay! Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2020 13:14 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta yaşlı bir adamın, kullanılıp atılan maskeyi yerden alıp yüzüne takarak yoluna devam etmesi görenleri şaşırttı.

Kahramanmaraş’ta korona virüsle mücadelede kullanılan maskeler vatandaşlar tarafından gelişigüzel şekilde cadde ve sokaklara bırakılıyor. Sokağa atılan maskeler ise vatandaşların sağlığını tehdit ediyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Tarihi Kapalı Çarşı’da bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, maskesiz yürüyen yaşlı vatandaş önce yerdeki maskeyi görüyor daha sonra maskeyi alarak yüzüne takıyor.

O anların görgü tanığı esnaf Mehmet Kabak ise, “Rastgele insanların maskeleri dışarı atmamaları ve çöp kovalarına atmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

İHA

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