''Yok artık'' dedirten rekor! Ağız açıklığı yetkilileri bile şaşkına çevirdi

Isaac Johnson, Guinness Dünya Rekoru'nu elde edebilmek için emeklerinin karşılığını aldı ve iki rakibini de eledi.
Alman rakibinin ağzı açıkken 8,8 cm genişliğinde olması, ABD'li rakibinin 9.52 cm olması Isaac'i hedefinden alıkoyamadı ve adını rekorlar kitabına yazdırmayı başardı.
Rakiplerini tahttan indirmek için ergenliği boyunca ağzının büyümesini uman ve buna göre bir egzersiz planı uygulayan Johnson, dünyanın en geniş ağzı dünya rekoru için başvurusunu sundu ve ölçüm sonucunda yetkilileri bile şaşkına çevirdi.
Guinness Dünya Rekoru şimdi onun elinde ve ağız açıklığı tam 10.175 cm. Ağzını 10.175 santimetre açabilen Isaac, bir beyzbol topu, gazoz kutusu hatta büyük bir elmayı ağzına sığdırabiliyor.
@guinnessworldrecords
Largest mouth gape (male): 10.175 cm / 4 in by Isaac Johnson ????????♬ Big Hall - DJ BAI
Isaac'in bu anları Guinness Dünya Rekoru'nun TikTok hesabında paylaşıldı. Videonun izlenmesi de ayrı bir rekor gibi. Öyle ki şimdiye kadar 90 milyondan fazla izlenme almış.
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