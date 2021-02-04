HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Yok artık' dedirten savunma! 'Biz gasbetmedik, parayı onlar verdi'

'Yok artık' dedirten savunma! 'Biz gasbetmedik, parayı onlar verdi'

04.02.2021 15:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Yok artık' dedirten savunma! 'Biz gasbetmedik, parayı onlar verdi'

Konya'da, 2 kişinin farklı saatlerde yolunu kesip, bıçak göstererek, cep telefonlarını ve 2 bin 800 lirasını gasbeden Necip Fazıl Özcoplan (21), Durmuş Serin (23) ve Veli Gökmenoğlu (21), polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki ifadelerinde, 'Biz kimsenin parasını gasbetmedik. Onlar bize verdi' diyen şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Ocak'ta, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saat 23.00 sıralarında 3 şüpheli, işten çıkıp, evine giden M.M.'yi (30) durdurdu. Şüpheliler, M.M.'yi bıçak göstererek, tehdit edip, 2 bin 500 lirasını ve cep telefonunu gasbetti. Bıçak taşıyan şüpheliler, saat 01.00 sıralarında ise bu kez işten eve dönen S.A.Y.'yi durdurarak, 300 lirasını ve cep telefonunu gasbetti.

a960c3dbc22bc07daa66a27f557cbf6d

Mağdur 2 kişi, polise giderek, durumu anlatıp, şikayetçi oldu. Polis ekipleri de şikayetin ardından gasp şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bölgede ise cep telefonu satışı yapılan iş yerleriyle temasa geçilip, son günlerde telefon satan kişilerin kimlikleri tek tek incelendi. Çalışmanın ardından çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlenen ve yakın zamanda telefon satan Necip Fazıl Özcoplan, Durmuş Serin ve Veli Gökmenoğlu, şüphe üzerine gözaltına alındı.

13a03fe7396641e66ea1c857242cfdc4

Şüphelilerin, emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyip, 'Biz kimsenin parasını gasbetmedik. Onlar bize verdi' dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri
4 milyon liralık vurgun yaptı, otobüsle kaçarken yakalandı4 milyon liralık vurgun yaptı, otobüsle kaçarken yakalandı
Yurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkeziYurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Eski özel harekat polisi, cinayeti sevgilisine itiraf etmiş

Eski özel harekat polisi, cinayeti sevgilisine itiraf etmiş

4 yaşlıyı 4 milyon TL dolandıran 'sahte polis' otobüsle kaçarken yakalandı

4 milyon liralık vurgun yaptı, otobüsle kaçarken yakalandı

Polise 'artistliğiniz kime' demişti! Yine olay çıkardı

Polise 'artistliğiniz kime' demişti! Yine olay çıkardı

Dünyanın en cimri kadını yemeğini bulaşık makinesinde pişiriyor

Böylesini görmediniz! Yemeği bulaşık makinesinde pişiriyor

Aşkına karşılık vermeyince katletmişti! Mahkemede şoke eden sözler

Karşılıksız aşk cinayeti zanlısından mahkemede şoke eden sözler

'Dünyanın en iyi patronu' yaptıklarıyla olay oldu

'Dünyanın en iyi patronu' yaptıklarıyla olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.