"Yok artık" dedirten telefon! Videosu ortaya çıktı

Katlanabilir telefonlar piyasaya sürüldükçe, katlanabilir ekran teknolojisi de gelişiyor. Daha önce genişleyebilir ekran konseptleri görmüştük. Benzer bir fikir, bu kez Çin merkezli telefon markası TCL'den geldi. Fakat TCL'nin Fold'n Roll adını taşıdığı söylenen konsepti, sandığınızdan biraz farklı.

İŞTE HEM KATLANIP HEM DE UZAYAN TELEFON

Çin'de gerçekleşen DTC 2021 fuarında TCL, hem katlanıp hem uzayabilen akıllı telefon konsepti Fold'n Roll'un bir prototipini gösterdi. Prototipin videosu ise bir Twitter hesabı (@folduniverse) tarafından yayınlandı.

Videoda cihazın nasıl katlandığı ve nasıl uzayabildiği tüm çıplaklığıyla görüntüleniyor. Videoya göre, ekran açılıyor ve bir tablete dönüşüyor. Ardından sol kısmı yuvarlanarak uzuyor. Böylece cihaz daha büyük bir tablete dönüşüyor.

Görünüşe göre, videodaki cihaz muhtemelen telefonun oldukça erken aşamadaki bir prototipi. Çünkü yazılım, yeni form faktörüne çok uygun bir şekilde optimize edilmiş gibi görünmüyor.

Ama sonuç olarak cihaz işini yapıyor ve hem katlanabilir hem de uzanabilir bir telefon formu sunuyor. TCL Fold'n Roll olarak adlandırılan cihazın özellikleri ise belli değil. Fakat cihazın ekran panelinin OLED olduğu sanılıyor.

TCL, videonun ortaya çıkması sonrası cihaz hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu yüzden hem katlanabilir hem de uzayabilir bu telefonun bir TCL telefonuna dönüşme ihtimalinin olup olmadığı ve telefonun piyasaya sürülüp sürülmeyeceği bilinmiyor.

