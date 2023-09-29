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  4. Yok artık dedirtti! Eşine kızan adam kendini bıçakladı

Yok artık dedirtti! Eşine kızan adam kendini bıçakladı

29.09.2023 01:20 | Son Güncelleme:
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Burdur'da şaşırtan bir olay meydana geldi. Eşiyle tartışması sonucu sinir krizi geçiren adam, kendini bıçaklayarak yaraladı.

Yok artık dedirtti! Eşine kızan adam kendini bıçakladı

Olay Burdur merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 23003 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evde ailevi sebeplerden dolayı eşiyle tartışan E.A. (22) sinir krizi geçirerek eline aldığı meyve bıçağıyla karın bölgesinden kendisini bıçakla yaraladı.

Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edilen E.A. tedavi altına alındı.

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E.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur eşi kendisi

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