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'Yok artık' dedirtti! Meydanda sigara içerken yakalandı, karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı

18.11.2020 11:54 | Son Güncelleme:
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'Yok artık' dedirtti! Meydanda sigara içerken yakalandı, karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı

Bursa’da polis ekipleri, yasak olmasına rağmen meydanda sigara içen Hamdi İ.’nin (52) yapılan kontrollerde karantinada olması gerekirken dışarı çıktığını tespit etti. Karantinayı ihlal etmek ve meydanda sigara içmek suçlarından toplamda 4 bin 50 TL para cezası uygulanan Hamdi İ., ambulansla evine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle, vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde, sokak, meydan ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmesi yasaklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sigara yasağıyla ilgili denetim başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri Büro Amirliği ekipleri, kalabalık cadde ve meydanlarda sigara yasağına uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

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KARANTİNAYI İHLAL ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, denetim sırasında meydanda yürürken sigara içtiğini gördükleri Hamdi İ.’yi durdurdu. Ceza yazmak için Hamdi İ.’nin kimliğini alan ekipler, eşinin koronavirüs hastası olduğu için karantinada olması gerektiğini tespit etti. Hamdi İ. polis ekiplerine, iş yerine evrak vermek için evden çıktığını söyledi. Hamdi İ., “Ayın 2’sinde eşime pozitif tanı kondu. Biz de ondan sonra karantinaya alındık. Ben ayın 5’inde test yaptırdım ama negatif çıktım. Bugün de pazartesi günü iş başı yapacağım ve iş yerimin istediği evrakları almak için dışarı çıktım. Evrakları alıp eve gidecektim. Karantinanın bitmesine 3 gün var daha” dedi.
Ekipler, Hamdi İ.’ye karantina ihlalinden 3 bin 150, sigara yasağı ihlalinden ise 900 lira olmak üzere toplamda 4 bin 50 lira para cezası uyguladı. İşlemleri biten Hamdi İ., polis ekipleri tarafından çağrılan ambulansla evine gönderildi.

DHA

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