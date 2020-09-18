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  4. 'Yok artık' dedirtti! Saatine taktırdığı kordonu beğenmeyince, saatçiyi bıçakla kovaladı

'Yok artık' dedirtti! Saatine taktırdığı kordonu beğenmeyince, saatçiyi bıçakla kovaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2020 11:01 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da saatine taktırdığı kordonu beğenmeyen A.B. (21), iş yeri sahibi M.S.'yi (33) elinde bıçakla caddede kovaladı. A.B.'nin polis ve bekçiler tarafından etkisiz hale getirildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi.

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İddiaya göre, cadde üzerindeki saatçiye gelen A.B., iş yeri sahibi M.S.'ye saatine kordon taktırmak istediğini söyledi. 80 liralık kordonu beğenen A.B., saatini bırakıp, çıktı. Yaklaşık bir saat sonra geri gelip, koluna taktığı saatin kordonunun beğenmeyen A.B., fiyatının ancak 10 lira olacağını söyledi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.B., elindeki bıçakla, M.S.'yi kovalamaya başladı. Çevredekiler, polisi aradı. Kısa sürede gelen polis ve bekçiler, A.B.'yi etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan A.B., polis merkezine götürüldü.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA KAYDEDİLDİ

Çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden olan kovalamaca, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, A.B., yaklaşık 50 metre M.S.'yi elindeki bıçakla caddede kovalıyor. Yolun karşısına geçmek isteyen M.S., dengesini kaybedip yere düşüyor. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve bekçiler, A.B.'yi elindeki bıçağı alıp, yere yatırarak etkisiz hale getiriyor.

DHA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
....VE HAKİM ONU GERİ EVE YOLLAYACAK....
Cezası mı var. Aramızda böyle binlercesi var
%90 nın cebinde bıçak silah var. Arama yok nasıl taşıyabiliyon diye soran yok gezinirler ortalıkta....
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