MAGAZİN

Yok artık Ebru! Pazara 90 bin TL ile geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.02.2018 09:53 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ebru Polat, önceki gün Beşiktaş’taki semt pazarında objektiflere takıldı

Beşiktaş semt pazarı böylesini görmedi. Ebru Polat pazara gelirken tercih ettiği aksesuarları ve kıyafetiyle herkesi şoke etti

Ebru Polat'ın 90 bin TL'lik pazar kıyafeti

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Şarkıcı Ebru Polat, önceki gün Beşiktaş’taki semt pazarında objektiflere takıldı. Ebru Polat, servet değerindeki tarzı ile dikkat çekti. Giydiği kıyafetin ve aksesuarların toplam değeri 90 bin TL.
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Saat: Rolex 50 bin TL.
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Çizme: Gucci 8 bin TL. 
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Gözlük: Louis Vuitton 2 bin TL.
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Mont: Moncler 7 bin TL.
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Çanta: Channel 15 bin TL. 
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Ceket: Gucci 8 bin TL.
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Mevlana ne demiş... Nice insan gördüm üstünde elbise yok... nice elbise gördüm icinde insan yok...
NASIL OLSA BAŞKALARINDAN VURUŞMA KARŞILIĞINDA ALDIĞI ŞEYLER...NİYE TAKMASIN Kİ ...
NE OLACAKKİ BAŞKALARINDAN AŞNA FİŞNE KARŞILIĞI ALDIĞI HEDİYELER...KENDİNİN NEYİ VAR Kİ.....
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