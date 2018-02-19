Yok artık Ebru! Pazara 90 bin TL ile geldi

Beşiktaş semt pazarı böylesini görmedi. Ebru Polat pazara gelirken tercih ettiği aksesuarları ve kıyafetiyle herkesi şoke etti
Ebru Polat'ın 90 bin TL'lik pazar kıyafeti
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Şarkıcı Ebru Polat, önceki gün Beşiktaş’taki semt pazarında objektiflere takıldı. Ebru Polat, servet değerindeki tarzı ile dikkat çekti. Giydiği kıyafetin ve aksesuarların toplam değeri 90 bin TL.
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Saat: Rolex 50 bin TL.
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Çizme: Gucci 8 bin TL.
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Gözlük: Louis Vuitton 2 bin TL.
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Mont: Moncler 7 bin TL.
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Çanta: Channel 15 bin TL.
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Ceket: Gucci 8 bin TL.
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