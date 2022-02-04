HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yok artık! Jeff Bezos'un süper yatı geçsin diye tarihi köprüyü sökecekler

Yok artık! Jeff Bezos'un süper yatı geçsin diye tarihi köprüyü sökecekler

04.02.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos için Hollanda'nın Rotterdam şehrinde inşa edilen bir süper yat gündem oldu. Çünkü yerel yetkililer, süper yatın denize ulaşabilmesi için "De Hef" olarak da bilinen tarihi Koningshaven Köprüsü'nün söküleceğini açıkladı. Köprünün söküm maliyetleri ise Bezos tarafından karşılanacak.

Yok artık! Jeff Bezos'un süper yatı geçsin diye tarihi köprüyü sökecekler

Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanlarından biri konumunda. Amazon'un CEO'luk görevinden ayrıldıktan sonra yerini Andy Jassy'e bırakan ve kendine daha çok vakit ayırmaya başlayan Bezos, bu kez ise süper yatı ile gündemde. Ancak yatı bu kadar ilgi odağı haline getiren şey, özelliklerinden çok uğruna tarihi bir köprü olan Koningshaven'in sökülecek olması.

KONINGSHAVEN KÖPRÜSÜ'NÜ SÖKECEKLER

400 milyon sterlinlik, 417 ft (127 metre) uzunluğunda ve 40 metre yüksekliğindeki yat, Hollanda'da Oceano tarafından inşa ediliyor. Ancak yatın denize çıkabilmesi için yerel halk tarafından "De Hef" olarak bilinen Koningshaven Köprüsü'nün sökülmesi gerekecek.

iStock-1315401630

BİR DAHA ASLA SÖKÜLMEYECEK DEMİŞLERDİ

Ancak çelik köprü uzun bir geçmişe sahip ve artık ulusal bir anıt olarak görülüyor. Üstelik Köprü 2017 yılında yenilendiğinde yerel meclis, köprünün bir daha asla sökülmeyeceğine söz verdi. Bu yüzden yerel halk köprünün sökülmesine bir hayli tepkili. Ancak aktarılanlara göre, Amazon'un kurucusu Bezos köprünün sökülmesi için gereken masrafları karşılayacak.

"DENİZE GİDEN TEK YOL BU"

Bir belediye başkanı sözcüsü ise "Denize giden tek yol bu" diyerek aslında yatın denize ulaştırılması için başka bir yolun olmadığını paylaştı.

1878'den kalma, iki kulesi ve çeliğinin yeşil tonu ile hafızalara kazınan Koningshaven, 1940 yılında Rotterdam'ın bombardımanı sırasında ağır hasar görmüştü.

Forbes'a göre, Jeff Bezos'un serveti pandemi sırasında artış yaşadı ve 2020'de 113 milyar dolar olan net değeri geçen yıl 177 milyar dolara yükseldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnsanlık tarihini değiştirdi... Tam 1,5 milyon yıllık!İnsanlık tarihini değiştirdi... Tam 1,5 milyon yıllık!
ABD'den 'savaş başlatacak video' açıklaması: Dikkat çeken Türkiye detayıABD'den 'savaş başlatacak video' açıklaması: Dikkat çeken Türkiye detayı
ABD'den terör örgütü PKK için skandal sözler: Onlar olmadan hiçbir şey yapamayızABD'den terör örgütü PKK için skandal sözler: Onlar olmadan hiçbir şey yapamayız
Anahtar Kelimeler:
Jeff Bezos Hollanda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: Kıdem tazminatı, maaş...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: Kıdem tazminatı, maaş...

Cumhur İttifakı'yla ilgili ses getirecek açıklama

Cumhur İttifakı'yla ilgili ses getirecek açıklama

Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtı için marşlar eşliğinde nöbet tutuluyor

Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtı için marşlar eşliğinde nöbet tutuluyor

Sokaktan eşine bağırıp hakaret etti, bıçaklanarak öldürüldü

Sokaktan eşine bağırıp hakaret etti, bıçaklanarak öldürüldü

Müzisyen Şener Esen vurularak öldürüldü

Müzisyen Şener Esen vurularak öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"

İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"

6 tanesini kavurup yiyin! Saat saat yarattığı mucize

6 tanesini kavurup yiyin! Saat saat yarattığı mucize

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.