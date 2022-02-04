Yok artık! Jeff Bezos'un süper yatı geçsin diye tarihi köprüyü sökecekler

Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanlarından biri konumunda. Amazon'un CEO'luk görevinden ayrıldıktan sonra yerini Andy Jassy'e bırakan ve kendine daha çok vakit ayırmaya başlayan Bezos, bu kez ise süper yatı ile gündemde. Ancak yatı bu kadar ilgi odağı haline getiren şey, özelliklerinden çok uğruna tarihi bir köprü olan Koningshaven'in sökülecek olması.

KONINGSHAVEN KÖPRÜSÜ'NÜ SÖKECEKLER

400 milyon sterlinlik, 417 ft (127 metre) uzunluğunda ve 40 metre yüksekliğindeki yat, Hollanda'da Oceano tarafından inşa ediliyor. Ancak yatın denize çıkabilmesi için yerel halk tarafından "De Hef" olarak bilinen Koningshaven Köprüsü'nün sökülmesi gerekecek.

BİR DAHA ASLA SÖKÜLMEYECEK DEMİŞLERDİ

Ancak çelik köprü uzun bir geçmişe sahip ve artık ulusal bir anıt olarak görülüyor. Üstelik Köprü 2017 yılında yenilendiğinde yerel meclis, köprünün bir daha asla sökülmeyeceğine söz verdi. Bu yüzden yerel halk köprünün sökülmesine bir hayli tepkili. Ancak aktarılanlara göre, Amazon'un kurucusu Bezos köprünün sökülmesi için gereken masrafları karşılayacak.

"DENİZE GİDEN TEK YOL BU"

Bir belediye başkanı sözcüsü ise "Denize giden tek yol bu" diyerek aslında yatın denize ulaştırılması için başka bir yolun olmadığını paylaştı.

1878'den kalma, iki kulesi ve çeliğinin yeşil tonu ile hafızalara kazınan Koningshaven, 1940 yılında Rotterdam'ın bombardımanı sırasında ağır hasar görmüştü.

Forbes'a göre, Jeff Bezos'un serveti pandemi sırasında artış yaşadı ve 2020'de 113 milyar dolar olan net değeri geçen yıl 177 milyar dolara yükseldi.

