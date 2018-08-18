Yok artık Kardashian! Bu kez abarttı...

Kim Kardashian, çocuklarıyla birlikte çıktığı tekne turunda fosforlu pembe bir taytlı tulum giydi.
Kim Kardashian
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Kim Kardashian, çocuklarıyla birlikte çıktığı tekne turunda fosforlu pembe bir taytlı tulum giydi.
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37 yaşındaki magazin yıldızı, bu sayede kendisini kıyıdan ve bot tutarak görüntülemeye paparazzilerin net görüntüler alabilmesini sağladı.
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Ailesiyle teknede keyifli zaman geçiren Kardashian, kameralara gülücük attı.
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Bir ara kendisini çeken muhabirlere el hareketi yapan Kim Kardashian'ın bu davranışına kimse anlam veremedi.
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