MAGAZİN

Yok artık Kardashian! Bu kez abarttı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.08.2018 16:27 | Son Güncelleme

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian (37), çocukları Nort ve Chicago ile beraber Miami'de yat gezisine çıktı.

Kim Kardashian, çocuklarıyla birlikte çıktığı tekne turunda fosforlu pembe bir taytlı tulum giydi.

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Kim Kardashian, çocuklarıyla birlikte çıktığı tekne turunda fosforlu pembe bir taytlı tulum giydi.
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37 yaşındaki magazin yıldızı, bu sayede kendisini kıyıdan ve bot tutarak görüntülemeye paparazzilerin net görüntüler alabilmesini sağladı.
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Ailesiyle teknede keyifli zaman geçiren Kardashian, kameralara gülücük attı.
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Bir ara kendisini çeken muhabirlere el hareketi yapan Kim Kardashian'ın bu davranışına kimse anlam veremedi.
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Kim Kardashian pembe tulum

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