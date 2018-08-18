Yok artık Kardashian! Bu kez abarttı...

Kim Kardashian, çocuklarıyla birlikte çıktığı tekne turunda fosforlu pembe bir taytlı tulum giydi.

Kim Kardashian, çocuklarıyla birlikte çıktığı tekne turunda fosforlu pembe bir taytlı tulum giydi.

37 yaşındaki magazin yıldızı, bu sayede kendisini kıyıdan ve bot tutarak görüntülemeye paparazzilerin net görüntüler alabilmesini sağladı.

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Bir ara kendisini çeken muhabirlere el hareketi yapan Kim Kardashian'ın bu davranışına kimse anlam veremedi.