HABER

Yok artık! Kıskanç sevgili külot koklayarak...

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2018 12:00 | Son Güncelleme

İngiltere'de kıskanç boyutlarını abartan bir sevgili, kız arkadaşının kendisini aldatıp aldatmadığından emin olmak için sevgilisinin külodunu koklayıp kendini ona kelepçeledi.

Yok artık! Kıskanç sevgili külot koklayarak...

İngiltere'de yaşayan 32 yaşındaki John McLaughlin ismindeki adam, sevgilisi Devon Brown'u takip etmek için işinden ayrıldı. Böylece Brown'un iş yerinin dışında onu 8 saat boyunca izleyebilecekti.

İŞİNDEN AYRILDI, EVE KAMERA SİSTEMİ KURDU

John, bir çocuk annesi kız arkadaşını aynı evde yaşamaya ikna ettikten sonra paylaştıkları eve kapalı devre kamera sistemi (CCTV) yerleştirdi.

32 yaşındaki adam ayrıca Devon'un arabasına gizli bir tuzak yerleştirdi ve kadının hareketlerini izlemek için arabanın kara kutusunu hackledi.

Polis, aile içi şiddet olayı ile ilgilenmek için çağrıldığında McLaughlin’in tuhaf davranışlarını ortaya çıkardı.

--3804181

6 yaşındaki Devon başta McLaughlin'ın tehlikeli olduğunu düşündü ve kontrolünden çıkana kadar davranışını görmezden geldi.

Devon, 'O asla şiddete eğilimli ya da agresif değildi. Sesini bile yükseltmezdi. Fakat beni tamamen kontrol altına aldı. Bu bir zihinsel işkence oldu ve sonunda bir çöküş yaşadım." diye konuştu.

Tanıştıklarında ilk görüşte McLaughlin' aşık olduğunu söyleyen genç kadın "John çok tatlı, gerçek bir centilmendi, şefkatli ve sevecendi. Küçük kızım Ellie ile çok iyi anlaşır ona yatakta masal okur, yemek pişirir ve onunla dışarıda oyun oynardı." dedi.

Her şey beraber yaşamaya karar verdikten sonra başladı. Devon'u işten alması ve eve götürmesiyle genç kadın bir şeyler olduğunu fark etmişti.

32 yaşındaki adam, Devon'un babasının arkadaşı olan orta yaştaki komşularıyla ilişkisinin olduğunu ve geceleri gizlice buluştuklarını düşünmeye başladı.

Hatta kapılarının üst kısmına kağıt sıkıştırmaya başlamış böylelikle gece boyunca kapının açılıp açılmayacağını kontrol ediyordu. Telefonu ise eve gece gizlice giren biri olur diye tüm gece kayıt yapıyordu.

--3804187

KÜLOT KOKLAMAYA BAŞLADI

Sevgilisinin her hareketini takip eden adam işten geldikten sonra iş arkadaşlarıyla seks yapıp yapmadığını kontrol etmek için kıyafetlerini ve külodunu kokluyordu. Devon" Bu aşağılayıcıydı. Güvenimi kaybetmeye başlamıştım ve stres gerçekten beni rahatsız ediyordu" diye konuştu.

KENDİNİ SEVGİLİSİNE KELEPÇELEDİ

"Sevgililer Günü'nde ilişkimize renk katmak için kelepçe almıştım. Sırf eğlencesine." diyen Devon sevgilisinin geceleri kendisini ona kelepçelediğini ve fazla kontrol edip sahiplenici olmaya başladığını söyledi.

McLaughlin, kız arkadaşına saldırma, 1 Ocak ile 9 Haziran arasında denetleyici veya zorlayıcı davranışlarda bulunma suçlarını kabul etti.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
11 yaşında kanser oldu, bacağını aldılar! Şimdi markaların peşinden koştuğu bir model11 yaşında kanser oldu, bacağını aldılar! Şimdi markaların peşinden koştuğu bir model
Google: Cinsel taciz nedeniyle 48 kişiyi işten çıkarttıkGoogle: Cinsel taciz nedeniyle 48 kişiyi işten çıkarttık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere kıskanç sevgili külot koklamak Kelepçe seks aldatma John McLaughlin

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Oldukça sertti!

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Oldukça sertti!

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en ilginç geleneği! Mezarları açıp...

Dünyanın en ilginç geleneği! Mezarları açıp...

Doğum gününe kimse gelmemişti ama sonra...

Doğum gününe kimse gelmemişti ama sonra...

Duyan kulaklarına inanamıyor! Hayalet avcılığı yapıp 300 bin lira kazanıyor!

Duyan kulaklarına inanamıyor! Hayalet avcılığı yapıp 300 bin lira kazanıyor!

11 yaşında kanser oldu, bacağını aldılar! Şimdi markaların peşinden koştuğu bir model

11 yaşında kanser oldu, bacağını aldılar! Şimdi markaların peşinden koştuğu bir model

NASA, bu kez Hayalet Nebula'nın görüntülerini çekti

NASA, bu kez Hayalet Nebula'nın görüntülerini çekti

200 metre tırmandı, gözaltına alındı!

200 metre tırmandı, gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.