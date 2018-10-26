Yok artık! Kıskanç sevgili külot koklayarak...

Tanıştıklarında ilk görüşte McLaughlin' aşık olduğunu söyleyen genç kadın "John çok tatlı, gerçek bir centilmendi, şefkatli ve sevecendi. Küçük kızım Ellie ile çok iyi anlaşır ona yatakta masal okur, yemek pişirir ve onunla dışarıda oyun oynardı." dedi.

Devon, 'O asla şiddete eğilimli ya da agresif değildi. Sesini bile yükseltmezdi. Fakat beni tamamen kontrol altına aldı. Bu bir zihinsel işkence oldu ve sonunda bir çöküş yaşadım." diye konuştu.

6 yaşındaki Devon başta McLaughlin'ın tehlikeli olduğunu düşündü ve kontrolünden çıkana kadar davranışını görmezden geldi.

Polis, aile içi şiddet olayı ile ilgilenmek için çağrıldığında McLaughlin’in tuhaf davranışlarını ortaya çıkardı.

32 yaşındaki adam ayrıca Devon'un arabasına gizli bir tuzak yerleştirdi ve kadının hareketlerini izlemek için arabanın kara kutusunu hackledi.

İngiltere'de yaşayan 32 yaşındaki John McLaughlin ismindeki adam, sevgilisi Devon Brown'u takip etmek için işinden ayrıldı. Böylece Brown'un iş yerinin dışında onu 8 saat boyunca izleyebilecekti.

Her şey beraber yaşamaya karar verdikten sonra başladı. Devon'u işten alması ve eve götürmesiyle genç kadın bir şeyler olduğunu fark etmişti.

32 yaşındaki adam, Devon'un babasının arkadaşı olan orta yaştaki komşularıyla ilişkisinin olduğunu ve geceleri gizlice buluştuklarını düşünmeye başladı.

Hatta kapılarının üst kısmına kağıt sıkıştırmaya başlamış böylelikle gece boyunca kapının açılıp açılmayacağını kontrol ediyordu. Telefonu ise eve gece gizlice giren biri olur diye tüm gece kayıt yapıyordu.

KÜLOT KOKLAMAYA BAŞLADI

Sevgilisinin her hareketini takip eden adam işten geldikten sonra iş arkadaşlarıyla seks yapıp yapmadığını kontrol etmek için kıyafetlerini ve külodunu kokluyordu. Devon" Bu aşağılayıcıydı. Güvenimi kaybetmeye başlamıştım ve stres gerçekten beni rahatsız ediyordu" diye konuştu.

KENDİNİ SEVGİLİSİNE KELEPÇELEDİ

"Sevgililer Günü'nde ilişkimize renk katmak için kelepçe almıştım. Sırf eğlencesine." diyen Devon sevgilisinin geceleri kendisini ona kelepçelediğini ve fazla kontrol edip sahiplenici olmaya başladığını söyledi.

McLaughlin, kız arkadaşına saldırma, 1 Ocak ile 9 Haziran arasında denetleyici veya zorlayıcı davranışlarda bulunma suçlarını kabul etti.

