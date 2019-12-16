Yok artık! Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği şehirde park cezası kesildi

Konya Şehit Aileleri Derneği başkan yardımcısı Mustafa Yavşancı'nın otomobline, İzmir'de hatalı park nedeniyle ceza kesildi. 4 gün önce ceza makbuzu eline ulaşan Yavşancı, cezaya çok şaşırdı.

Otomobilinin ve kendisinin ceza kesildiği tarihte Ankara'da olduğunu belirten Yavşancı, "Ne ben ne de arabam İzmir'de değildik. Cezayı görünce çok şaşırdım. Hatalı park nedeniyle 108 lira ceza kesilmiş. Parasında değilim ama hiç gitmediğim bir yerde ceza yemek beni oldukça şaşırttı. Gerekirse dava açıp, bu işin takipçisi olacağım" dedi.

(DHA)

