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Yok artık! Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği şehirde park cezası kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 13:24 | Son Güncelleme

Konya'da, şehit babası Mustafa Yavşancı'ya ait otomobile, hiç gitmediği İzmir'de 108 lira hatalı park cezası kesildi. Yavşancı, cezanın yazıldığı tarihte Ankara'da olduğunu belirterek, gerekirse dava açacağını söyledi.

Yok artık! Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği şehirde park cezası kesildi

Konya Şehit Aileleri Derneği başkan yardımcısı Mustafa Yavşancı'nın otomobline, İzmir'de hatalı park nedeniyle ceza kesildi. 4 gün önce ceza makbuzu eline ulaşan Yavşancı, cezaya çok şaşırdı.

Otomobilinin ve kendisinin ceza kesildiği tarihte Ankara'da olduğunu belirten Yavşancı, "Ne ben ne de arabam İzmir'de değildik. Cezayı görünce çok şaşırdım. Hatalı park nedeniyle 108 lira ceza kesilmiş. Parasında değilim ama hiç gitmediğim bir yerde ceza yemek beni oldukça şaşırttı. Gerekirse dava açıp, bu işin takipçisi olacağım" dedi.

Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi

(DHA)

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şehit babası park cezası izmir Mustafa Yavşancı

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