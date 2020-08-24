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Yok artık: Xiaomi hareket edebilen kamera için patent aldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.08.2020 14:50 | Son Güncelleme

Xiaomi'nin akıllı telefonlar için yeni bir patent daha aldığı ortaya çıktı. LetsGoDigital'in öne sürdüğü patente göre Xiaomi kamera teknolojisinde bir devrim yaparak kameraları oldukları yerde hareket ettirecek.

Yok artık: Xiaomi hareket edebilen kamera için patent aldı!

Tüketiciler, akıllı telefon sektöründe son yıllarda büyük bir devrim yaşanmadığından şikayetçi. Akıllı telefonların her sene daha iyi kamera, daha iyi işlemci ve daha iyi pil ile çıktıklarını söyleyenler, telefonların gittikçe birbirine benzediklerini iddia edenler var. Fakat önce ZTE'nin dünyanın ilk ekran altı kameralı akıllı telefonu, daha sonrasında ise Xiaomi'nin detayları bugün ortaya çıkan patenti onların bu düşüncesini değiştirecek gibi.

XİAOMİ GENİŞ AÇILI FOTOĞRAFLARIN SORUNUNU ÇÖZÜYOR

Xiaomi'nin aldığı kamera patenti LetsGoDigital aracılığıyla paylaşıldı. Paylaşılan patente göre Xiaomi, geniş açılı ve ultra geniş açılı kameraların görüntü bozulma sorununu hareket ettirerek çözecek. Bunun için iki dar açılı kamerayı yan yana konumlandıracak olan firma, kameraların çekim dışında düz bir şekilde durmasını sağlayacak. Geniş açılı çekim başladığında ise bu iki kamera hareket edecek ve çok daha fazla alanı kadraja sığdıracak. Böylece kaliteden ödün vermeden, bozulma sorunu yaşanmadan geniş açılı fotoğraflar çekilebilecek.

Xiaomi kamera patenti

TEMMUZ AYINDA ONAYLANMIŞ

Xiaomi'nin yeni kamera teknolojisinin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Fakat Xiaomi'nin söz konusu patentinin Temmuz ayında onaylandığı görülüyor. Bu da yakın bir zamanda böyle bir teknolojiyi sahip akıllı telefonla tanışma ihtimalimiz yüksek demek. Ancak Xiaomi bu teknolojiyi tozlu raflara da kaldırabilir.

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