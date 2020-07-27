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YÖK Atlas nedir, YÖK Atlas tercih robotunda nasıl kullanılır? YKS tercih tarihleri!

EĞİTİM HABERLERİ  | 27.07.2020 14:01 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın bugün YKS sonuçlarını açıklamasıyla, öğrenciler tercih işlemlerine başlayacak. YÖK Atlas tercih robotu öğrencilere hangi üniversiteyi seçecekleri konusunda yardımcı olacak. YÖK Atlas nedir, YÖK Atlas tercih robotunda nasıl tercih yapılır? 2020 YKS tercih tarihleri!

YÖK Atlas nedir, YÖK Atlas tercih robotunda nasıl kullanılır? YKS tercih tarihleri!

YKS 2020 sonuçlarının ardından, YKS tercih tarihleri ve YÖK atlas tercih robotunun nasıl kullanıldığı merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın bugün YKS sonuçlarını açıklamasıyla, öğrenciler tercih işlemlerine başlayacak. YÖK Atlas tercih robotu öğrencilere hangi üniversiteyi seçecekleri konusunda yardımcı olacak. YÖK Atlas nedir, YÖK Atlas tercih robotunda nasıl tercih yapılır? 2020 YKS tercih tarihleri!

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Bugün açıklanan YKS sonuçlarının ardından, üniversite giriş tercihleri gündem oldu. İlk kez YÖK atlas kullanacak öğrenciler, YÖK atlas tercih robotu nasıl kullanılır, YÖK atlas tercih robotu nedir gibi sorulara cevap aramaya başladı. YKS'da tercih yaparken kolaylık sağlanması için hazırlanan YÖK atlas tercih robotunun nasıl kullanılacağı ve detayları haberimizde.

YÖK ATLAS NEDİR?

Üniversite sınavına giriş sağlayan YKS 2020 sonuçlarının ardından en çok merak edilen konulardan birisi de YÖK Atlas nedir sorusu oldu. İlk kez tercih yapacak üniversite adayları, üniversite ve meslek tercihi yaparken kolaylık sağlaması amacıyla oluşturulan YÖK Atlas tercih sihirbazını merak ediyor. YÖK Atlas tercih robotunun amacı, üniversiteye girecek adaya tercih konusunda yardımcı olacak. YÖK Atlas tercih robotu öğrencilere önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ve kontenjan durumları hakkında bilgiler vererek yardımcı oluyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU KULLANMA YÖNTEMİ

YÖK atlas tercih robotunu kullanırken öncelikle “Üniversite Seç” bölümünü seçin. Buradan bir üniversite adı girerek o üniversitedeki lisans bölümlerinin tam listesini görebilirsiniz. Listelenen bölümlerdeki detayları görmek için, o bölümün üstüne tıklamanız yeterli olur.

Ardından “Program Seç” kısmını tıklayarak, gitmek istediğiniz üniversite programının adını buraya giriş yapın. Bu isimde hangi üniversitede bu program var o detaylar listelenecektir. Yine aynı şekilde detayları görmek için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bugün açıklanan üniversite sınavı sonuçların ardından tercih tarihleri de merak edilmeye başlandı. YKS tercihleri ne zaman sorusunun cevabını arayan öğrlenciler için, üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını bildirelim.

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