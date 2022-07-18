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YÖK Atlas tercih robotu 2022: YÖK Atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?

18.07.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖK Atlas 2022 tercih robotu nasıl kullanılır sorusunun yanıtı, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Öğrencilere ve velilere YKS tercihleri öncesinde yardımcı olmak ve fikir vermek için oluşturulan bu sihirbazlar, üniversitelerin geçmiş yıllardaki taban puanlarına göre tercih gerçekleştirebilir ve kafanızda bir sonuç çıkarabilirsiniz. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? İşte YÖK Atlas 2022 tercih robotu ekranı.

YÖK Atlas tercih robotu 2022: YÖK Atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?

YÖK Atlas tercih robotu, YÖK tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih işlemleri yapacak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir uygulamadır. YÖK Atlas tercih robotuyla, son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıralamarı, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı yer alıyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? İşte YÖK Atlas 2022 tercih robotu ekranı.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NEDİR?

YÖK Atlas tercih robotu, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, tercih işlemlerinin başlaması öncesinde birçok öğrenciye yine yardımcı olacak ve fikir verecek. Üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanan YÖK Atlas tercih robotuyla birlikte, son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıralamarı, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre fikir alma imkanı sağlıyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas tercih robotuyla son 4 yılın, 4 yıllık ve 2 yıllık üniversitelerin taban puanlarını ve başarı sıralamaları kolayca görme imkanı yer alıyor.

Yapmanız gereken tek şey YÖK'ün resmi sayfası olan https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresine girerek tercih sihirbazı bölümünde lisans (4 yıllık) veya ön lisans (2 yıllık) tercihler için belirlenen sayfalara tıklamanız ve sayısal, sözel ya da eşit ağırlık kısmından birini seçerek kolayca geçmiş yılların başarı sıralamalarını elde edebilirsiniz.

YÖK ATLAS LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS ÖN LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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