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YÖK Atlas verileri güncellendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 11:28 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas, bugüne kadar 22 milyon 710 bin kişi tarafından kullanıldı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 10 Mart 2016'da "https://yokatlas.yok.gov.tr" internet adresinden hizmete sunulan YÖK Atlas, tercih dönemlerinde üniversite adayları ve onlara rehberlik hizmeti veren eğitimciler tarafından yoğun şekilde kullanıldı.

Adayların üniversite ve bölüm tercihlerini yaparken daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen ve adaylara adeta kariyer rehberliği hizmeti sunan YÖK Atlas, bugüne kadar 22 milyon 710 bin kişi tarafından kullanıldı.

- Tercih dönemlerinin vazgeçilmez bilgi kaynağı oldu

İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete giren YÖK Atlas, 2017, 2018 ve 2019-YKS tercih dönemlerinde de başvurulan önemli bilgi ve rehberlik kaynaklarından oldu. YÖK Atlas'ı, 2016, 2017, 2018 ve 2019'un tercih dönemlerinde 7 milyon 91 bin kişi kullandı.

- 2019-YKS tercih döneminde iki yeni modül eklendi

YÖK Atlas'a 2019-YKS tercih döneminde "Meslek Atlası" ve "Tercih Listesi" adlı iki yeni modül eklendi. "Meslek Atlası" modülünde, ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan devlet, vakıf ve KKTC üniversiteleri ile yabancı üniversitelerin lisans ve ön lisans programları ve ilgili meslek bazında geçen yılın kontenjanları, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detayları yer aldı.

Tercih Listesi modülüyle kullanıcılara basit bir üyelik adımının ardından 2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan programlardan en fazla 50'sini tercih listelerine ekleme imkanı sunuldu. Böylece YÖK Atlas'ı tekrar kullanmak üzere sisteme giren kullanıcılar, aynı liste üzerinden işlemlerine devam edebilme imkanı buldu.

- 2020 tercih dönemi öncesinde yeni modüllerin eklenmesi planlanıyor

Her sene eklenen yeni modüllerle içeriği genişletilen YÖK Atlas'a 2020-YKS tercih dönemi öncesinde yeni modüllerin eklenmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda YÖK tarafından yapılan çalışmalarda, üniversite öğrencilerinin bölümlerinden memnuniyet düzeyleri ile mezun profilleri üzerinde duruluyor.

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