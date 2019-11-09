YÖK Atlas verileri güncellendi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 10 Mart 2016'da "https://yokatlas.yok.gov.tr" internet adresinden hizmete sunulan YÖK Atlas, tercih dönemlerinde üniversite adayları ve onlara rehberlik hizmeti veren eğitimciler tarafından yoğun şekilde kullanıldı.

Adayların üniversite ve bölüm tercihlerini yaparken daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen ve adaylara adeta kariyer rehberliği hizmeti sunan YÖK Atlas, bugüne kadar 22 milyon 710 bin kişi tarafından kullanıldı.

- Tercih dönemlerinin vazgeçilmez bilgi kaynağı oldu

İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete giren YÖK Atlas, 2017, 2018 ve 2019-YKS tercih dönemlerinde de başvurulan önemli bilgi ve rehberlik kaynaklarından oldu. YÖK Atlas'ı, 2016, 2017, 2018 ve 2019'un tercih dönemlerinde 7 milyon 91 bin kişi kullandı.

- 2019-YKS tercih döneminde iki yeni modül eklendi