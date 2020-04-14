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  4. YÖK Başkanı duyurdu! Doktora mezunlarının başvurularında ALES şartı aranmayacak

YÖK Başkanı duyurdu! Doktora mezunlarının başvurularında ALES şartı aranmayacak

EĞİTİM HABERLERİ  | 14.04.2020 13:11 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yaptığı açıklamada "Doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES'e girme şartı artık aranmayacak." ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı duyurdu! Doktora mezunlarının başvurularında ALES şartı aranmayacak

"Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle, doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarının, yeniden yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önce istenen ALES'e girme şartı kaldırıldı.

Buna göre, doktora mezunlarının yüksek lisans ve yeniden doktora başvurularında kullanılmak üzere ALES puanı üniversitelerin yetkili kurulları tarafından belirlenecek. Adayların değerlendirme işlemleri için 55'ten düşük, 75'ten fazla olmamak üzere bir puan tespit edilecek.

YÖK'ten düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada, son dönemde YÖK 100/2000 Doktora Projesi gibi projelerle doktoralı insan kaynağını artırmaya yönelik çalışmalara işaret edilerek, "Bu değişiklik doktoralı insan kaynağındaki niteliğe katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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YÖK Başkanı ALES doktora

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ilkoğretim lise epitiminden sonra şimdide tıp fakültelerini ayaklar altına serecekler yakında para veren istediği bölümden mezun olacak kaliteli gelecek nesil yetişmiyor.
Temelde size katılmakla birlikte, doktoranın ne demek olduğu konusunda bir araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Her doktora yapan tıp doktoru mudur?
Sebep??
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