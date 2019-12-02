HABER

YÖK Başkanı Saraç, engelli öğrencilerle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:38 | Son Güncelleme

YÖK'te yarın düzenlenecek toplantıda, yükseköğretim kurumlarında engelsiz bir ekosistem oluşturulması amacıyla yürütülen faaliyetler ve alınan kararlar hakkında bilgiler paylaşılacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireyleri temsilen bazı üniversitelerde eğitim gören engelli öğrencilerle bir araya gelecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Saraç başkanlığında, farklı üniversitelerden engelli öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek buluşmaya YÖK Yürütme Kurulu üyelerinin yanı sıra YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu'nun üyeleri de katılacak.

YÖK tarafından, engelli bireylerin yükseköğretime erişimlerini kolaylaştırmak için yürütülen çalışmaların ve yükseköğretim sistemindeki mevcut engelli bireylerin durumlarının görüşüleceği toplantıda, yükseköğretim kurumlarında engelsiz bir ekosistem oluşturulması amacıyla yürütülen faaliyetler ve alınan kararlar hakkında da bilgiler paylaşılacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında düzenlenecek etkinlikte, açılış konuşmalarının ardından yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireyleri temsilen bazı üniversitelerden engelli öğrenciler söz alarak, YÖK Başkanı Saraç ve ilgili YÖK yetkililerine eğitim koşullarıyla ilgili görüş ve önerilerini aktaracak.

PARTNER O koku apartmanı sarınca... Korkunç gerçeği komşular fark etti! O koku apartmanı sarınca... Korkunç gerçeği komşular fark etti!
DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyedeDEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyede
Öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın yeni bir şikayet dilekçesi ortaya çıktıÖldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın yeni bir şikayet dilekçesi ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 aralık dünya engelliler günü Engelli öğrenciler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı

Eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesinin pencereden düşüp öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi

Annesinin pencereden düşüp öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi

Sokak ortasında eşi tarafından katledilmişti! Genç kadının son anları kamerada

İzmir'de koca dehşeti! Kadının son anları ortaya çıktı

2 ay önce evlenmişlerdi! Onları kaza ayırdı

2 ay önce evlenmişlerdi! Onları kaza ayırdı

Su borusundan çıktı! Tam 6 metre

Su borusundan çıktı! Tam 6 metre

2020 hac kontenjanı belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı açıkladı! Kontenjan arttı

MSB duyurdu! Rejim İdlib'de masumları vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

MSB duyurdu! Rejim İdlib'de masumları vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.