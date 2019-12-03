YÖK Başkanı Saraç: 'Engelliler Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "'Engelliler Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz. Bu program iki yıllık bir önlisans programı. Yurt dışında 'Gölge Eğitici' adıyla bilinen kişileri akademik ortamda yetiştirecek olan bu program mezunlarının engellilerin hayatında önemli bir yer tutacağını, onların topluma kazandırılmasında katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle, üniversitelerde eğitim gören bazı engelli öğrenciler ile bir araya geldi. YÖK toplantı salonundaki buluşmaya YÖK Yürütme Kurulu üyelerinin yanı sıra, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu üyeleri de katıldı.

'47 BİN 751 ENGELLİ ÖĞRENCİ VAR'

Saraç, burada yaptığı konuşmasında, yeni YÖK olarak yükseköğretim kurumlarında engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasına önem verdiklerini, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) verilerine göre yükseköğretim sistemindeki 8 milyona yakın öğrencinin 47 bin 751'ini engelli öğrencilerin oluşturduğunu kaydetti. Saraç, "Engelli öğrencilerimizin 25 bin 136'sı önlisans, 22 bin 289'u lisans, 290'ı yüksek lisans ve 36'sı da doktora programlarında öğrenim görüyor. Engelli öğrenci sayımız 2015 yılından bu yana ciddi oranda artmış görünüyor, ancak bu rakamların çok üstünde engelli öğrencimizin olduğunu ve maalesef bu durumlarını resmi makamlara bildirmediklerini de biliyoruz. Engelleri kaldırabilmek için yükseköğretim sistemimizdeki engelli öğrenci sayısını ve engel durumlarını bilmek ve ona göre önlem almak üzere bu öğrencilerimize tek tek ulaşmak üniversitelerimizin önemli görevlerindendir" dedi.