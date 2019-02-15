YÖK Başkanı Saraç, Etiyopya'yı ziyaret etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Etiyopya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Prof. Dr. Hirut Woldemariam'ın davetlisi olarak 12-13 Şubat'ta Etiyopya'ya ziyarette bulundu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yekta Saraç'ın, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er ile yaptığı ziyaret kapsamında YÖK ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

YÖK Başkanı Saraç'ın Etiyopyalı Bakan Hirut Woldemariam ile Etiyopya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı'ndaki görüşmesinde Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp ile Büyükelçilik Müsteşarı Evren Müderrisoğlu da hazır bulundu.

Görüşmede, Etiyopya'nın yükseköğretim sistemi hakkında bilgi alan Saraç, Türk yükseköğretim sistemi hakkında da bilgi verdi.

Etiyopyalı Bakan Woldemariam, Etiyopya yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılmasında ve kapasitesinin artırılmasında Türkiye'den beklentilerini dile getirdi. Yükseköğretim alanında Türkiye'nin tecrübelerinden istifade etmek istediklerini belirten Woldemariam, Etiyopya'nın ve üniversitelerinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesine katkı verilmesini talep etti.