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YÖK Başkanı Saraç, Etiyopya'yı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 14:09 | Son Güncelleme

Ziyarette, YÖK ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında Mutabakat Zaptı imzalandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Etiyopya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Prof. Dr. Hirut Woldemariam'ın davetlisi olarak 12-13 Şubat'ta Etiyopya'ya ziyarette bulundu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yekta Saraç'ın, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er ile yaptığı ziyaret kapsamında YÖK ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

YÖK Başkanı Saraç'ın Etiyopyalı Bakan Hirut Woldemariam ile Etiyopya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı'ndaki görüşmesinde Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp ile Büyükelçilik Müsteşarı Evren Müderrisoğlu da hazır bulundu.

Görüşmede, Etiyopya'nın yükseköğretim sistemi hakkında bilgi alan Saraç, Türk yükseköğretim sistemi hakkında da bilgi verdi.

Etiyopyalı Bakan Woldemariam, Etiyopya yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılmasında ve kapasitesinin artırılmasında Türkiye'den beklentilerini dile getirdi. Yükseköğretim alanında Türkiye'nin tecrübelerinden istifade etmek istediklerini belirten Woldemariam, Etiyopya'nın ve üniversitelerinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesine katkı verilmesini talep etti.

Prof. Saraç da yükseköğretim alanındaki tecrübe paylaşımı taleplerine olumlu karşılık verdiği Bakan Woldemariam'ı Türkiye'ye davet etti.

Saraç, ayrıca dost ve kardeş ülke Etiyopya'nın ihtiyaç duyduğu insan kaynağı ile üniversitelerinin ihtiyaç duyduğu doktoralı akademisyenleri Türkiye'deki üniversitelerde yetiştirmekten, Etiyopya yükseköğretiminin geliştirilmesi için Türkiye'nin imkan ve kapasitesini kendileriyle paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.​

Konuşmaların ardından,Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında Mutabakat Zaptı, YÖK Başkanı Saraç ve Etiyopya Bakanı Woldemariam tarafından imzalandı.

- Türk üniversiteleriyle ortak çalışma yapma talebi

YÖK Başkanı Saraç, Etiyopya ziyareti kapsamında, beraberindeki heyetle birlikte Etiyopya'nın ilk ve tek araştırma üniversitesi niteliğindeki Addis Ababa Üniversitesini ziyaretinde Rektör Prof. Dr. Tassew Woldehanna tarafından karşılandı.

Üniversite hakkında bilgi veren Prof. Woldehanna, Etiyopya yöneticilerinin ve bürokrasisinin yüzde 90'ını yetiştiren Addis Ababa Üniversitesinin doktora programlarından her yıl ortalama 250 öğrencinin mezun olduğunu ifade ederek, biyomedikal mühendisliği başta olmak üzere bazı alanlarda nitelikli program yürütebilmek için Türk üniversiteleriyle iş birliği ve ortak araştırmalar yapmak istediklerini söyledi.

Saraç, Türk üniversiteleriyle iş birliği ve ortak araştırmalar yapma taleplerinin hayata geçirilmesinde YÖK olarak kolaylaştırıcı bir katkı sağlayacaklarını söyledi.​

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Addis Ababa ziyaretinde Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan bir grup Etiyopyalı ile de bir araya geldi. ​​

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Etiyopya YÖK Başkanı Yekta Saraç Yükseköğretim Kurulu

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