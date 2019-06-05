YÖK Başkanı Saraç: “’Geleceğin Meslekleri-Bölgesel Değerler ve Türk Yükseköğretimi’ kongre çalışmalarını başlattık”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ‘Geleceğin Meslekleri-Bölgesel Değerler ve Türk Yükseköğretimi’ adlı kongre çalışmalarını başlattıklarını belirterek, “Geleceğin meslekleri ile ilgili ülkemizin ihtiyacı olan öncelikli alanlarda (büyük veri, veri madenciliği, yapay zeka, robotik) doktora programları açarak akademiye, iş dünyasına ve de sanayiye, doktoralı, nitelikli insan kaynağı yetiştiriyoruz” dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 21. yüzyılın hakim gücü endüstri 4.0 ve dijitalleşmeyle birlikte insan hayatının tüm noktalarında süreklilik gösteren değişkenlik ve akışkanlıklar oluştuğunu belirterek, "Alışık olduğumuz durağan bir sistemden daha dinamik sistemlere geçilmektedir. Eğitimde bilgi kadar yeteneklerin geliştirilmesi ve kazandırılması ve de yetenek eğitimlerinin hızla uygulanmaya başlanması beklentisi ön plandadır" ifadesini kullandı.

Dünyada yükseköğretimin planlayıcılarının, politikacıların, iş dünyasını yönetenlerin 21. yüzyılın yetişecek bireylerini hazırlamak amacıyla yoğun ve entegre çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Saraç, şunları kaydetti:

"Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 yılı ‘İşlerin Geleceği’ raporuna göre: yüksek hızlı mobil internet, yapay zeka, bulut teknolojilerinin ve büyük veri analizlerinin adaptasyonunu, iş dünyasını hızlı, derinden ve yaygın olarak etkilediği net olarak ortaya konulmaktadır. Yükseköğretim Kurulu olarak bütün bu süreçlerle ilgili birçok çalışmayı başlattık. Bugün itibariyle 16 üniversitemizde öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik dijital dönüşüm programları başlatıldı. Bu proje ile bu yıl 30 bin 2 öğrenci, 3 bin 112 öğretim elemanı eğitim aldılar. Böylece, dijital dünyanın algoritmasına aşina bir işgücü yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu sistemle 2019’un sonuna kadar 100 bin öğrenci bu programı almış olacak. Bir Türkiye projesi olarak sunduğumuz 100/2000 YÖK Doktora Projesi’nde geleceğin meslekleri ile ilgili ülkemizin ihtiyacı olan öncelikli alanlarda (büyük veri, veri madenciliği, yapay zeka, robotik) doktora programları açarak akademiye, iş dünyasına ve de sanayiye, doktoralı, nitelikli insan kaynağı yetiştiriyoruz. Bu programdan gün itibariyle 3 bin 721 öğrenci yararlanıyor. Program bu yıl mezun vermeye başlayacak ve öncelikli alanlarda çok sayıda doktoralı elemanlarımız olacak."

“Bu yıl lisansta ve önlisansta geleceğin meslekleri olarak addedilen programlar açıldı”

Dijital çağ okuryazarlığının, temel, bilimsel ve ekonomik teknoloji okuryazarlığının, dijital medya ve ortamların kullanılmasının, etkili iletişim, heterojen gruplarla etkileşimin, “büyük resim” içinde davranabilme, esneklik ve uyum, 21. yüzyılda edinilecek tüm mesleklerde ana beceriler ve ana kavramlar olarak sunulduğu kaydeden Saraç, Türkiye’de de üniversitelerde eğitim programları yapılırken bu kavramların da yer bulduğu ifade etti. Saraç, ayrıca bu yıl lisansta ve önlisansta geleceğin meslekleri olarak addedilen aşağıda isimlerini zikrettikleri programların açıldığına dikkat çekerek bu yıl ki YKS tercihlerinde yer aldığını vurguladı. Saraç, bunların bir kısmını şöyle sıraladı:

"Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Havacılık Elektroniği, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği , Uluslararası Ulaştırma Sistemleri , Yapay Zeka Mühendisliği, Yazılım Geliştirme. Dijital Medya ve Pazarlama (önlisans) Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (önlisans), Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon (önlisans)."