YÖK Başkanı Saraç, “Özel yetenekle öğrenci alımı devam edecek”

YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, “Özel yetenekle öğrenci alımı devam edecektir. 128 programdan sadece 14’üne sadece merkezi yerleştirmeyle öğrenci alımına geçilme kararı alındı. Bu 14 programın hepsinde de zaten merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan üniversitelerimiz var” dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) M. A. Yekta Saraç, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 14 yükseköğretim programında yer alan özel yetenek sınavının kaldırılması üzerine açıklamalarda bulundu. YÖK’ün daha önce açıkladığı özel yetenek sınavının kaldırıldığı söz konusu 14 bölüm ise; ’Çizgi Film (Animasyon), Grafik, Grafik Resimleme ve Baskı, Grafik Tasarım, Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Rekreasyon, Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği, Tekstil, Tekstil Geliştirme ve Pazarlama, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı’ olarak sıralandı. Bu bölümlere girmek isteyen adaylar artık YKS’de sadece ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne değil, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi’ne de hazırlanacak.

YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, basında çıkan haberlerin bilgi kirliliği oluşturduğunu belirterek, özel yetenekle öğrenci alan 128 bölümden sadece 14’ünün merkezi yerleştirmeyle öğrenci alacağını söyledi. Saraç, söz konusu durumun öğrencilerin lehine olduğunu da sözlerine ekledi. Saraç, “Çok açık bir bilgi kirliliği var. Ben de basındaki bazı haberleri izliyorum. Özel yetenek sınavının kaldırıldığına yönelik bir çalışma yok. Özel bir çalışma olmadığı gibi böyle bir düşünce zihnimizde de yer almıyor. Söz konusu olan 128 programın 14’üyle alakalı alınan karar. Bu 14 programın ortak paydası; hem özel yetenek hem de merkezi yerleştirmeyle öğrenci alınıyoruz. Dolayısıyla, ‘Bunlar sadece özel yetenekle girilecek programlardır’ düşüncesi yanlış. Bu yanlışın en büyük delili; sistem içerisinde bu bölümlerin aynı zamanda merkez yerleştirmeyle de öğrenci alıyor olması. Demek ki; özel yetenek sınavının kaldırıldığını iddiası bütünüyle gerçek dışı, gerçeği yansıtmayan bir husus. İkinci husus ise; bu 14 program aynı zamanda eş zamanlı olarak merkezi sınavla da öğrenci alan programlar. Burada bir başka hususa da dikkat çekelim. Merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan programlardaki doluluk oranı, özel yetenekle öğrenci alan programların doluluk oranına göre daha da yüksek. Yani öğrenci lehine de bir adım olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

“Özel yetenekle öğrenci alımı devam edecek”

‘Özel yetenekle daha nitelikli öğrenci geliyor’ tartışmasının yersiz bir tartışma olduğunu vurgulayan Saraç, söz konusu 14 programın hem özel yetenek hem de merkezi yerleştirmeyle öğrenci alımı yaptığını söyledi. Saraç, “Bu programlarla, merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan programların mezun yetkinliği hiçbir zaman tartışma konusu olmadı. Açık ve net ifade edelim; bu geride kalan 114 program var. Bunlar özel yetenekle öğrenci alacak. Bu programlar arasında; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Müzik, Resim İş Öğretmenliği başta olmak üzere; resim, keman, bale, antrenörlük, çalgı eğitimi vb. bölümlerde hala özel yetenek sınavıyla öğrenci aldıkları gibi önümüzdeki dönemde öğrencilerini özel yetenekle alacak. Bunlarla ilgili herhangi bir değişiklik; puan türü ve merkezi sınavla ilgili, söz konusu bile değil. Dolayısıyla bu programlarda okumak isteyen öğrencilerin lehine alınan; sadece 128 programdan 14’ünü kapsayan; nitelik, kalite, yeterlilikler gibi hususlarında gözetildiği bu karara ilişkin bilgi sahibi olunmadan ve genelleme yapılarak, ‘Özel yetenek kaldırılıyor’ iddiası ortaya koyuldu. Ama gerçeklik zemini asla yok. Kamuoyunda özel yetenek sınavı tamamen kaldırıldı gibi bir algı oluşturulmaya çalışması; öğrenci ve ailelerini de yanıltmaya yönelik bir bilgi kirliliği oluşturuyor. Bu hususu bu vesile ile açıkça ifade etmek istedik. Özel yetenekle öğrenci alımı devam edecektir. 128 programdan sadece 14’üne sadece merkezi yerleştirmeyle öğrenci alımına geçilme kararı alındı. Bu 14 programın hepsinde de zaten merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan üniversitelerimiz var” açıklamasında bulundu.

