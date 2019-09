YÖK Başkanı Saraç: “Uluslararası öğrenci sayımız 172 bine ulaştı”

YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, “2014 senesinde uluslararası öğrenci sayımız 48 binlerde iken bu sayıyı ilk defa açıklıyoruz, 172 bine ulaştı. Bu sayıda bir sıçrama yaşadık. Uluslararası öğrenci sayımızdaki artış son yıllardaki Avrupa’daki uluslararası öğrenci sayısı artış oranlarının en iyisi ve bizim için gurur vericidir. Bu sonuç ülkemizin uluslararası alandaki görünürlüğüne de katkı sağlamaktadır” dedi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) konferans salonunda, Yükseköğretimin uluslararasılaşması bağlamında fırsatların ve tehditlerin kapsamlı ve geniş katılımlı bir platformda ele alınması amacıyla “Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı” düzenlendi. YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç’ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda; yükseköğretim sisteminin, yurt dışında tanıtılmasına ve üniversitelere erişimin kolaylaştırmasına yönelik Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yeniden hazırlanan ve hayata geçirilen “Study in Turkey” internet sayfasının da tanıtımı yapıldı. YÖK Başkanı Saraç, Türkiye’nin öğrenci sayısı bakımından Avrupa’da yüksek öğretim alanında önde gelen ülkelerden olduğunu belirterek, “Ülkemizde yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının artırılması 2000’li yıllar öncesinde çözümlenmesi gereken en öncelikli konu iken son yıllarda yaşanan niceliksel büyüme ile başta yükseköğretime erişim olmak üzere birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bugün itibari ile 8 milyona yakın öğrenci, 82 bini öğretim üyesi olmak üzere 168 bini aşkın öğretim elemanı, 129’u devlet, 73’ü vakıf üniversitesi ve 5’i vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 207 yükseköğretim kurumu Türkiye yükseköğretim alanını oluşturmaktadır. Türkiye, öğrenci sayısı bakımından Avrupa Yükseköğretim Alanının önde gelen ülkesi durumundadır” ifadelerini kullandı.

“Ana gayemiz geleceğe güçlü nesiller yetiştirmek”

Saraç, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda gelişimini sağlamak için her yıl Türkiye’nin bilim hayatındaki 100 öncelikli alan belirlendiğini söyledi. Belirlenen alanlarda çalışmak üzere yaklaşık 4 bin doktora öğrencisinin burslandırıldığını da sözlerine ekleyen Saraç, “Akademide ve endüstride ülkemizin geleceğinin değeri olan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine, büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda ustun arastırma kabiliyetine sahip doktoralı insan kaynagını arttırmak ve aynı zamanda disiplinler arası işbirliklerini güçlendirmek amacıyla, yükseköğretim sistemimizdeki yapısal değişime önemli katkılar sunacak YÖK 100/2000 Doktora Bursu projesini hayata geçirdik. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda, her yıl Türkiye’nin bilim hayatının 100 öncelikli alanı belirlenmekte ve her çağrıda bu liste güncellenmektedir. Yaklaşık 4 bin doktora öğrencisi bu program dahilinde burslandırıldı. Bu proje gurur duyduğumuz bir Türkiye projesidir. Ana gayemiz geleceğe güçlü nesiller yetiştirmektir. Başarıyı önceleyen ve destekleyen çok sayıda başkaca YÖK burslarımız da devam ediyor” şeklinde konuştu.