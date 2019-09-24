HABER

YÖK Başkanı Saraç: Uluslararası öğrenci sayısı 170 bini aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 14:29 | Son Güncelleme

Yükseköğretim  Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "2014 senesinde uluslararası öğrenci sayımız 48 binlerde iken bu sayı 170 bini aştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "2014 senesinde uluslararası öğrenci sayımız 48 binlerde iken bu sayı 170 bini aştı. Bu sayıda bir sıçrama yaşadık. Uluslararası öğrenci sayımızdaki artış son yıllardaki Avrupa’daki uluslararası öğrenci sayısı artış oranlarının en iyisi ve bizim için gurur vericidir" dedi.

Ankara'da YÖK tarafından, Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşması bağlamında fırsatların ve tehditlerin kapsamlı ve geniş katılımlı bir platformda ele alınması amacıyla, 'Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, üniversite rektörleri, üniversitelerin ilgili rektör yardımcıları ve uluslararası ilişkiler birimlerinin yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

'ANA GAYEMİZ GÜÇLÜ NESİLLER YETİŞTİRMEKTİR'
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Saraç, Türkiye'nin öğrenci sayısı bakımından Avrupa Yükseköğretim Alanının önde gelen ülkesi durumunda olduğunu bildirdi. Saraç, aldıkları bütün kararlarda ve çalışmalarda yerel ve küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemi anlayışıyla ve kaliteyi önceleyerek hareket ettiklerini söyleyerek, "Yükseköğretimde yapısal değişim niteliğinde gerçekleştirdiğimiz en önemli projelerimizden biri uzun yıllardır konuşulan ve bir türlü gerçekleştirilemeyen idari ve mali açıdan tam bağımsız bir Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun kurulması idi, kuruldu ve çalışmaya başladı. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda, her yıl Türkiye’nin bilim hayatının 100 öncelikli alanı belirlenmekte ve her çağrıda bu liste güncellenmektedir. Yaklaşık 4 bin doktora öğrencisi bu program dâhilinde burslandırıldı. Bu proje gurur duyduğumuz bir Türkiye projesidir. Ana gayemiz geleceğe güçlü nesiller yetiştirmektir. Başarıyı önceleyen ve destekleyen çok sayıda başkaca YÖK burslarımız da devam ediyor" dedi.

'BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ'
Saraç, yükseköğretimde yapısal değişiklikte başlıklarından birinin de 'hedef odaklı uluslararasılaşma' olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Yeni YÖK olarak, uluslararasılaşmaya büyük önem atfettik. Yükseköğretimin uluslararasılaşması ülkemizin görünürlüğünde ve etkinliğinde, ülkelerin yükseköğretim kurumları arasında tesis edilecek olan akademik ve bilimsel işbirliklerinde, insan kaynaklarını geliştirmede ve toplumsal kalkınmanın sağlanmasında hayati bir öneme sahiptir. Bugün burada, 'hedef odaklı uluslararasılaşma' bağlamında Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşmasında karşı karşıya olduğu fırsatların ve tehditlerin kapsamlı ve geniş katılımlı bir platformda ele alınması amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. 2014 senesinde uluslararası öğrenci sayımız 48 binlerde iken bu sayı 170 bini aştı. Bu sayıda bir sıçrama yaşadık. Uluslararası öğrenci sayımızdaki artış son yıllardaki Avrupa’daki uluslararası öğrenci sayısı artış oranlarının en iyisi ve bizim için gurur vericidir. Bu sonuç ülkemizin uluslararası alandaki görünürlüğüne de katkı sağlamaktadır."

Saraç, uluslararası öğrencilere yönelik yükseköğretim politikaları geliştirilirken insani boyutta da politikalar geliştirdiklerini, şimdiye kadar 500 civarında göçmen bilim insanına yükseköğretim sisteminde çalışma alanı açıldığını ve bu bilim insanlarının üniversitelere geçtiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Toplantıdan görüntü
-YÖK Başkanının açıklaması
Haber-Kamera:Nursima ÖZONUR-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Çiftçinin ağına takılan kara yılan kurtarıldıÇiftçinin ağına takılan kara yılan kurtarıldı
Trabzonlu öğrencilerin “Havali Bilyali” ile TEKNOFEST zaferiTrabzonlu öğrencilerin “Havali Bilyali” ile TEKNOFEST zaferi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'nın arşivinde devlet yöneticilerine suikast talimatı ortaya çıktı

PKK'nın arşivinde devlet yöneticilerine suikast talimatı

İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan açıklama

15 artçı deprem meydana geldi

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

Depremin ardından İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Valilikten açıklama

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Açıklama geldi

Diyarbakır Anneleri'nin eyleminde son durum! Haberi HDP il başkanlığı önünde aldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.