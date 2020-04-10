YÖK Başkanı Saraç, yeni koronavirüs tedbirini açıkladı

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Twitter hesabı üzerinden, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karara ilişkin açıklama yaptı.

Saraç şu ifadeleri kullandı:

YÖK olarak içinde bulunduğumuz küresel salgın döneminde, yükseköğretimin bütün imkanlarını kullanarak bu süreci yönetmeye devam etmekteyiz.

Bu kapsamda, hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerimizin, yaşanan güçlükler nedeniyle, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, staj/uygulama eğitimlerini; sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi uzaktan öğretim yoluyla, tamamlayabilmeleri hususunun yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüş ve bu karar yükseköğretim kurumlarına iletilmiştir.





