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YÖK Başkanı Saraç, yeni koronavirüs tedbirini açıkladı

EĞİTİM HABERLERİ  | 10.04.2020 15:14 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Yekta Saraç, hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerin staj eğitimlerini, sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak ya da uzaktan öğretim yoluyla tamamlayabileceklerini duyurdu.

YÖK Başkanı Saraç, yeni koronavirüs tedbirini açıkladı

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Twitter hesabı üzerinden, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karara ilişkin açıklama yaptı.

Saraç şu ifadeleri kullandı:

YÖK olarak içinde bulunduğumuz küresel salgın döneminde, yükseköğretimin bütün imkanlarını kullanarak bu süreci yönetmeye devam etmekteyiz.

Bu kapsamda, hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerimizin, yaşanan güçlükler nedeniyle, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, staj/uygulama eğitimlerini; sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi uzaktan öğretim yoluyla, tamamlayabilmeleri hususunun yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüş ve bu karar yükseköğretim kurumlarına iletilmiştir.

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yekta saraç hemşirelik

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