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YÖK Başkanı Saraç: “YÖKDİL sınavımızın sonuçları bu akşam açıklanıyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 22:27 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Prof.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, YÖKDİL sınav sonuçlarının bu akşam ilerleyen saatlerde ilgili üniversiteler tarafından açıklanacağını duyurdu.
YÖK Başkanı Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Akademisyen dostu YÖK" olarak kurguladığımız, alana özgü tek dil sınavı olan YÖKDİL sınavımızın sonuçları bu akşam ilerleyen saatlerde ilgili üniversitemiz tarafından açıklanacak."
Sonuçları görmek için: http://yokdil.yok.gov.tr/

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