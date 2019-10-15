YÖK Başkanı Saraç'a Cibuti'den liyakat nişanı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cibuti'nin yükseköğretim alanında ilerlemesine katkıları dolayısıyla Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh tarafından liyakat nişanıyla ödüllendirildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraç'a, Cibuti'nin yükseköğretim alanında ilerlemesine ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkılarından dolayı liyakat nişanı, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er'e de süreçteki emekleri nedeniyle ikinci derece liyakat nişanı verildi.

Başbakanlıkta düzenlenen ödül töreninde, nişanları Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh adına Başbakan Abdulkadir Kamil Muhammed takdim etti.

Muhammed, törende, Cibuti'nin her alanda kalkınmasında Türkiye'nin özel bir yeri bulunduğunu, ülkesinin yükseköğrenim görmüş nitelikli insan gücüne sahip olması için yaptığı katkılar dolayısıyla Saraç'a teşekkür ettiğini belirtti.

Saraç da Cibuti'nin son yıllarda kaydettiği gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Saraç, bu ülkenin kalkınmak için ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmesine Türkiye'nin desteğinin süreceğini kaydetti.