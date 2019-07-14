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YÖK Başkanı Saraç’dan 15 Temmuz mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 08:13 | Son Güncelleme

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, “Ülkemizin siyasi tarihinin en hain olaylarından biri 15 Temmuz darbe girişimidir” dedi.YÖK Başkanı Saraç, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, “Ülkemizin siyasi tarihinin en hain olaylarından biri 15 Temmuz darbe girişimidir” dedi.
YÖK Başkanı Saraç, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Saraç mesajında, “Ülkemizin siyasi tarihinin en hain olaylarından biri 15 Temmuz darbe girişimidir. Darbeye teşebbüs sürecinde milletimiz genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, öğretim üyesiyle sokağa dökülmüş ve bu hain girişime geçit vermemiştir. Bu süreçte üniversitelerimiz dâhil devletimizin çeşitli kurumlarından şehitler verilmiş, sonrasında kurumlarımız kendi içinde FETÖ/PDY terör örgütüne karşı çeşitli tedbirler almıştır” dedi.
Saraç, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından da menfur darbe girişiminin hemen sonrasında hızla tüm Üniversite yönetimleri ile irtibata geçildiğini ve Devletin kurum ve kuruluşları ile uyumlu bir işbirliği süreci tesis edildiğinin altını çizerek,
“Başkanlığımız tarafından 16 Temmuz 2016’da yapılan bir açıklama ile milletimizin iradesine karşı düzenlenen, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçecek olan darbe girişimi şiddet ve nefretle kınanmış, demokrasinin en önemli savunucularından olan üniversitelerimiz milletin iradesine saygı ve demokrasiye sahip çıkma noktasında tek vücut halinde tepkisini göstermiştir” ifadelerini kullandı.
Bu darbe teşebbüsünün ne toplumda ne de orduda bir karşılığının olmadığı, aksine toplumun tüm tabakalarına ve kesimlerine sızan bu örgütün sadece kendi emelleri için düzenlediği hain bir girişim olduğu açıkça görülmekte olduğunu vurgulayan Saraç, “Nitekim bu girişim yekvücut haline gelmiş olan yüce Türk milleti tarafından durdurulmuş, teröre geçit verilmemiştir. 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte gerek Yükseköğretim Kurulu bünyesinde gerekse üniversitelerimizde çeşitli faaliyetler yürütülmüş, toplantılar yapılmış, yurt dışına bilgilendirme mektupları gönderilmiş, ulusal ve uluslararası alanlarda çeşitli yönleriyle darbe girişimi ele alınmış ve akademik makaleler yayımlanmıştır” şeklinde konuştu.
Söz konusu süreçte üniversitelerin pek çok toplantı, panel, resim sergileri, ulusal ve uluslararası yayınlarla darbe sürecini tüm dünyaya çeşitli yönleriyle anlattığını belirten Saraç, bir daha böyle hain oluşumlara ve girişimlere izin vermemek üzere tüm yükseköğretim kurumlarının insanlara ve devlete hizmet eden nesiller yetiştirmelerini temenni etti.

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