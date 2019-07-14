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YÖK Başkanı Saraç'tan 15 Temmuz mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 08:17 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: - "Bir daha böyle hain oluşumlara ve girişimlere izin vermemek üzere tüm yükseköğretim kurumlarımızın insanımıza ve devletimize hizmet eden nesiller yetiştirmelerini temenni ediyorum"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "Bir daha böyle hain oluşumlara ve girişimlere izin vermemek üzere tüm yükseköğretim kurumlarımızın insanımıza ve devletimize hizmet eden nesiller yetiştirmelerini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Saraç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin siyasi tarihinin en hain olaylarından olan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine, milletin genci, yaşlısı, öğrencisi ve öğretim üyesiyle sokağa dökülerek geçit vermediğini hatırlattı.

Darbe girişiminin ardından kurumlarca FETÖ/PDY terör örgütüne karşı çeşitli tedbirler alındığını belirten Saraç, YÖK tarafından da hızla tüm üniversite yönetimleriyle irtibata geçildiğini ve devletin kurum ve kuruluşları ile uyumlu bir iş birliği sürecinin tesis edildiğini ifade etti.

Saraç, YÖK tarafından 16 Temmuz 2016'da yapılan açıklama ile milletin iradesine karşı düzenlenen, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen darbe girişiminin şiddet ve nefretle kınandığını anımsatarak demokrasinin en önemli savunucularından olan üniversitelerin milletin iradesine saygı ve demokrasiye sahip çıkma noktasında tek vücut halinde tepkisini gösterdiğini kaydetti.

Darbe teşebbüsünün toplumda da orduda da karşılığının olmadığını vurgulayan Saraç, bu girişimin toplumun tüm tabaka ve kesimlerine sızan FETÖ'nün sadece kendi emelleri için düzenlediği hain bir eylem olduğunun altını çizdi.

Yekta Saraç, girişimin yekvücut haline gelen yüce Türk milleti tarafından durdurulduğunu ve teröre geçit verilmediğini belirterek şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte gerek Yükseköğretim Kurulu bünyesinde gerekse üniversitelerimizde çeşitli faaliyetler yürütülmüş, toplantılar yapılmış, yurt dışına bilgilendirme mektupları gönderilmiş, ulusal ve uluslararası alanlarda çeşitli yönleriyle darbe girişimi ele alınmış ve akademik makaleler yayımlanmıştır. Memnuniyetle belirtmeliyim ki bütün üniversitelerimiz süreçte pek çok toplantı, panel, resim sergileri, ulusal ve uluslararası yayınlarla darbe sürecini tüm dünyaya çeşitli yönleriyle anlatmıştır.

Bir daha böyle hain oluşumlara ve girişimlere izin vermemek üzere tüm yükseköğretim kurumlarımızın insanımıza ve devletimize hizmet eden nesiller yetiştirmelerini temenni ediyorum."

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü YÖK Yükseköğretim Kurulu

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