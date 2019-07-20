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YÖK Başkanı Saraç’tan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 09:40 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu Başkanı M.

YÖK Başkanı Saraç’tan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı M. A. Yekta Saraç, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı M. A. Yekta Saraç’ın Kıbrıs Barış Harekatı’yla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla icra edilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümünde, harekatta şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz."

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