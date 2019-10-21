YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ: BAŞARILI ÜNİVERSİTELERİ ÖNE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ

Semih ÇALIŞKAN - Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) YÖK 100/2000 Buluşmaları kapsamında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Başarılı üniversiteleri öne çıkarmaya çalışıyoruz." dedi. . "97 BİN ÖĞRENCİMİZ DOKTORA YAPIYOR" Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "100/2000 programında yer alan uluslararası güvenlik ve terör, iletişim çalışmaları, göç, siyasal coğrafya alanları hassasiyetimizin bir yansımasıdır. Öğrencilerimizle yaptığımız her toplantı bana ve eminim ki rektör hocalarımıza enerji veriyor. Türkiye'deki üniversitelerimize bugün itibarıyla 43 bin 650'si kız öğrencilerden oluşan toplam 97 bin öğrencimiz doktora yapıyor. Bunların bir kısmı araştırma görevlisi statüsünde. Bir kısmı kendi kadrosunun dışında başka bir üniversitede doktorasını yapıyor. Bir kısmı ise başka bir işte çalışıyor" ifadelerini kullandı. "BAŞARILI ÜNİVERSİTELERİ ÖNE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ" "Farklı misyonlar kazanan ve bölgeleriyle de farkı sağlamaya çalışan üniversiteler dönemine geçtik" diyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, şunları söyledi:

"Bir araştırma üniversiteleri, bir de bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler olarak bu süreci sürdürüyoruz. Araştırma üniversiteler hem araştırma hem de aday araştırma üniversiteleri olmak üzere iki ayrı şekilde oluşturuldu. Geçen hafta biz bu üniversitelerin performanslarını kamuoyuyla paylaştık. Bu araştırma üniversitelerinin en başarılı ilk beşine de kamu kaynaklarından araştırma bütçelerine bir ilave ekleme yapıldı. Bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler için ise ilk olarak beş üniversiteyle başladık. Sonra beş üniversite daha ilave ettik. Bulundukları bölgenin potansiyeli, üniversitenin kendisinin potansiyeli ve gücü bir de üniversitenin sahip olduğu potansiyeli kullanıp kullanmadığı ile alakalı sicili dikkate alınarak belirliyoruz. Her iki hususta da dikkat ettiğimiz nokta üniversitelerin yarışması. Yani biz artık başarılı üniversiteleri öne çıkarmaya çalışıyoruz. Diğerlerini onlara yaklaştırmaya çalışıyoruz. Altını çiziyorum, üniversitelerimizin birbirinin kopyası olması durumunu geride bıraktığımızı ifade ediyorum" diye konuştu.