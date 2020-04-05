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  4. YÖK Başkanı Yekta Saraç: Eş zamanlı farklı seçenekler sunuyoruz

YÖK Başkanı Yekta Saraç: Eş zamanlı farklı seçenekler sunuyoruz

EĞİTİM HABERLERİ  | 05.04.2020 16:16 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yeni tip (Kovid-19) koronavirüs salgını sürecinde üniversitelerde esnek davranarak eğitimlerin mümkün olduğunca telafi edilmesi yönünde eş zamanlı farklı seçenekler sunmaya gayret ettiklerini bildirdi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç: Eş zamanlı farklı seçenekler sunuyoruz

Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Kovid-19 salgını sonrasında üniversitelerin kapasiteleri ve yetkinlikleri ile orantılı olarak derslerin uzaktan eğitimle yapılabilmesine imkan tanıdıklarını ifade etti.

Uzaktan verilemeyen derslerin ise yaz döneminde telafi eğitimi ile verilebilmesi yönünde üniversitelere bir hareket serbestisi imkanı tanıdıklarına vurgu yapan Saraç, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitim sürecinizde istifade edebilmeniz için de farklı üniversitelerin dijital ders materyallerinden oluşan ders havuzu niteliğindeki YÖK Dersleri Platformu'nu sizlerin açık erişimine sunduk. Önümüzdeki günlerde platformu daha da çeşitlendirip zenginleştireceğiz. Bunun dışında bazı öğrencilerimizden gelen bu bahar döneminde azami süreye sayılmayacak şekilde kayıt dondurma imkanı verilmesi yönündeki talepleri de değerlendirerek bu hakkı da talep eden öğrencilerimize verdik. Bilmenizi isteriz ki, ülkemizdeki bu salgın sürecinde esnek davranarak eğitimlerinizin mümkün olduğunca telafi edilmesi yönünde eş zamanlı farklı seçenekler sunmaya gayret ediyoruz."

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YÖK Başkanı Yekta Saraç Prof. Dr. Yekta Saraç üniversite koronavirüs

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