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YÖK, bedelli askerlikten yararlanacak üniversite öğrencilerinin temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilmesini kararlaştırdı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 10:54 | Son Güncelleme

YÖK, bedelli askerlikten yararlanacak üniversite öğrencilerinin temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilmesini kararlaştırdı.


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