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Yok böyle acı! Bebeğini emzirirken uyuyakaldı, 2 aylık bebek boğularak öldü

16.02.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahreden haber Adana'dan geldi. Bebeğini emzirirken uyuya kalan 21 yaşındaki anne, uyandığında hayatının şokunu yaşadı. Genç anne, kucağındaki bebeğinin nefes almadığını fark ederken, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bebeğin boğularak hayatını kaybettiğini belirledi. Acılı baba Muhammet Selami kahreden olay sonrası yaptığı açıklamada “Çocuğumu gördüğümde burnunda kanama vardı ve nefes almıyordu." diye konuştu.

Yok böyle acı! Bebeğini emzirirken uyuyakaldı, 2 aylık bebek boğularak öldü

Adana'da yaşayan 21 yaşındaki Ula Taha, 2 aylık kız bebeğini emzirirken uyuya kaldı. Uyandığında korkunç bir manzarayla karşılaşan Taha, kucağındaki bebeğinin nefes almadığını fark etti. Yakınlarının haber vermesiyle eve gelen sağlık ekipleri, 2 aylık bebeğin boğularak hayatını kaybettiğini belirledi. İşte kahreden olayın detayları...

BEBEĞİNİ EMZİRİRKEN UYUYA KALDI

Olay merkez Seyhan ilçesi, Mestanzade Mahallesi’ndeki bir müstakil evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Ula Taha (21) ve Muhammet Selami’nin (24) iki ay önce kız bebeği dünyaya geldi. İsmini Amar Selami koydukları bebek dün ağlayınca annesi, yatağında emzirmeye başladı. Genç kadın bebeği emzirdiği sırada uyuyakaldı. Bir süre sonra uyanan kadın, bebeğinin nefes almadığını fark etti.

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BOĞULARAK HAYATINI KAYBETMİŞ

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ACILI BABA SELAMİ: BURUNDA KANAMA VARDI

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Muhammed Selami (24), eşinin bebeğini emzirdikten sonra birlikte uyuduğunu belirterek, “Çocuğumu gördüğümde burnunda kanama vardı ve nefes almıyordu. Sağlık ekiplerinden yardım istedik. Hastaneye götürüldü ama kurtarılamadı” dedi.

Bebeğin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi. Ön otopside annesinin emzirdiği bebeğin boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

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Çiftin iki çocuklarının daha olduğu öğrenildi.

(İHA)


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