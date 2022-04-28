Yok böyle baharat! Migren ağrısına, açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Biberiye faydaları saymakla bitmeyen bitkilerin başında geliyor. Biberiye özelliklerini ve faydalarını okudukça “yok böyle bitki” diyeceksiniz. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun da önerdiği biberiye en çok migren gibi baş ağrılarını dindirmesiyle ön plana çıkıyor. Sevilen bitkilerden biri olan biberiyenin faydalarını öğrenince mutfakta kesin bulundurmak isteyeceksiniz.

BİBERİYE KİLO VERDİRİR Mİ?

Biberiye ağrı kesici özelliği dışında kilo vermek isteyenler için kilo kontrolü sağlayan önemli bir bitkidir. Biberiyede bol miktarda bulunan karnosik asit bulunuyor. Bununla birlikte, vücutta yağ birikmesine yol açan glukoz değerleri düşüyor. Kilo kontrolü için önemli olan biberiye çayı açlık krizlerinin önüne geçiyor ve kan şekerini dengeliyor. Biberiye kilo almayı önleyen, yağ yakıcı enzimler içermekte ve tokluk hissi yaratarak daha geç acıkmayı sağlamaktadır.

Yol kenarında bile kolaylıkla bulabileceğini biberiyenin taze veya kuru yaprakları baharat veya çay olarak tüketilebilir. Biberiye özleri, yiyeceklerin raf ömrünü arttırmak için doğal antioksidan olarak kullanılır.

BİBERİYENİN FAYDALARI

Migren ve baş ağrısı şikâyetine karşı yardımcı ve destekleyicidir.

10-21 yaş arası gelişim çağındaki erkek çocukların boy uzamasında yardımcı ve destekleyicidir.

Gut hastalığı olan kişiler için yardımcı ve destekleyicidir

İltihap giderici özelliğiyle sindirimi hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor.

Kas spazmı ve ağrı giderici özelliğiyle biliniyor.

Kalp sağlığını koruyor.

Sinir fonksiyonlarının iyileşmesine yardımcı oluyor. Özellikle ataksi, bunama, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların önlenmesinde kullanılıyor.

Kilo verme ile ilgili etkili sonuçlar veriyor.

Suyun vücuttan atılım hızını artırarak, idrar söktürüyor.

Biberiyede bulunan karnosol, rosmarinik, betülinik ve karnosik-asit kansere karşı koruyucudur. Bitkinin özleri cilt kanseri, lösemi, meme ve karaciğer kanseri, prostat, mesane, yumurtalık, kolon, akciğer ve pankreas kanserlerine karşı etkili sonuçlar veriyor.



