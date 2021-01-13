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Yok böyle bir olay...Kayboldu, 40 kilometre yürüdü

13.01.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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Bursa’da pazartesi günü kaybolan 67 yaşındaki Mustafa Kereci, evinden 40 kilometre uzaklıktaki Gemlik ilçesinde bulundu.

Bursa’da pazartesi günü kaybolan 67 yaşındaki Mustafa Kereci, evinden 40 kilometre uzaklıktaki Gemlik ilçesinde bulundu. Yaşlı adamın 2 gün boyunca yürüdüğü ve ayaklarının yürümekten nasır tuttuğu ortaya çıktı.
Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki evinden ayrılan Kereci, 40 kilometre yürüyerek gittiği Gemlik’te bulundu.
Bağlaraltı Mahallesi’nde yaşayan ve psikolojik sorunları olan 67 yaşındaki Mustafa Kereci, pazartesi günü saat 16 sularında evinden ayrılarak kayıplara karıştı. Kereci’yi çevrede arayan yakınları, bulamayınca polis ekiplerine haber verdi.
Kendi kendine konuşması polisin dikkatinden kaçmayan Kereci’den sevindirici haber kaybolduktan 30 saat sonra geldi. Kereci, 40 kilometre yürüyerek gittiği Gemlik’te bulundu. Ailesine teslim edilen Kereci’nin yürümekten ayaklarının su topladığı görülürken, genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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