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Yok böyle bir şaka!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 16:04 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinin tatil mekanı Oylat’ta çekilen ve sosyal medyada paylaşılan video tıklanma rekorları kırıyor.Sosyal medyada paylaşılan bu video hem insanları güldürdü, hem de düşündürdü.

Yok böyle bir şaka!

Bursa’nın İnegöl ilçesinin tatil mekanı Oylat’ta çekilen ve sosyal medyada paylaşılan video tıklanma rekorları kırıyor.
Sosyal medyada paylaşılan bu video hem insanları güldürdü, hem de düşündürdü. Oylat böylesinde temizlik çalışması yapan yaşlı adam, köşede bulunan çöp poşedine yöneldiği sırada ağzını açtı. Bu sırada poşetin içinden çıkan çocuğu görünce hayatının şokunu yaşadı. Çocuk gülerek poşetle birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı. Görüntüler sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

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