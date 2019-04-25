Yok böyle cep telefonu hastalığı!

Bugüne kadar Iphone marka 600 telefon alıp değiştirdiğini belirten Aygün bu takıntısı ile ilgili fazla konuşmak istemiyor. Aygün, telefon alıp satıp ticaretini yapmadığını belirterek “Ben de nedenini anlayamıyorum ama böyle bir durum var. 15 günde bir telefonumu değiştiriyorum. Ortalama bugüne kadar 600’e yakın telefon aldım, değiştirdim” dedi.

Telefonuna kimsenin dokunmasına izin vermiyor

İlçede bulunan telefon mağaza sahibi Metin Taşkın, en iyi müşterisinin Hamza Aygün olduğunu söyledi. Taşkın, şunları söyledi:

“Kendisi değerli bir müşterimiz. Bol bol satış yaptığımız bir müşteri. Telefonun kenarında bir sorun olsa, akşamdan evde telefonu yere kaza ile düşürse onu kafaya takıyor ve sabah ilk işi gelip telefonu değiştirmek oluyor.

Telefonuna kimsenin dokunmasına izin vermeyen bir kişi. Kaza ile masa üzerinden alıp düşürmüşse veya biri dokunmuşsa ondan bile rahatsız oluyor. Belli bir zaman sonra kullandığı telefondan sıkılıyor, bir ay gitmiyor, 15 gün içerisinde telefonunu değişiyor. Kendisine biz telefon yetiştiremiyoruz. İstediği telefon bizde olmayınca başka bayiden alıyor. Hiç kutusu açılmamış ambalajında istiyor, kaza ile açarsak onu kesinlikle almıyor" diye konuştu.