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Yok böyle cep telefonu hastalığı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 11:41 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Hamza Aygün‘ün hastalık derecesinde cep telefon takıntısı bulunuyor. Bugüne kadar 600 telefonu ufak bir çizikte değiştirip yenisini alan genç bu uğurda arabasını sattı.

Bugüne kadar Iphone marka 600 telefon alıp değiştirdiğini belirten Aygün bu takıntısı ile ilgili fazla konuşmak istemiyor. Aygün, telefon alıp satıp ticaretini yapmadığını belirterek “Ben de nedenini anlayamıyorum ama böyle bir durum var. 15 günde bir telefonumu değiştiriyorum. Ortalama bugüne kadar 600’e yakın telefon aldım, değiştirdim” dedi.

Telefonuna kimsenin dokunmasına izin vermiyor

İlçede bulunan telefon mağaza sahibi Metin Taşkın, en iyi müşterisinin Hamza Aygün olduğunu söyledi. Taşkın, şunları söyledi:
“Kendisi değerli bir müşterimiz. Bol bol satış yaptığımız bir müşteri. Telefonun kenarında bir sorun olsa, akşamdan evde telefonu yere kaza ile düşürse onu kafaya takıyor ve sabah ilk işi gelip telefonu değiştirmek oluyor.
Telefonuna kimsenin dokunmasına izin vermeyen bir kişi. Kaza ile masa üzerinden alıp düşürmüşse veya biri dokunmuşsa ondan bile rahatsız oluyor. Belli bir zaman sonra kullandığı telefondan sıkılıyor, bir ay gitmiyor, 15 gün içerisinde telefonunu değişiyor. Kendisine biz telefon yetiştiremiyoruz. İstediği telefon bizde olmayınca başka bayiden alıyor. Hiç kutusu açılmamış ambalajında istiyor, kaza ile açarsak onu kesinlikle almıyor" diye konuştu.
Aygün’ün borcuna da sadık olduğunu ödemelerinde bugüne kadar bir sorun yaşamadıklarını kaydeden Aygün "Arkadaşımız borcuda sadık olup hatta ödeme yapmak için arabasını sattı. Genelde bizi tercih eder. Bizim mağazamızdan aldığı telefon sayısı 300’ün üzerinde olup, bunların hepsi sıfır telefondur” şeklinde konuştu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Trabzon TELEFON cep telefonu

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