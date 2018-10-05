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Yok böyle ceza! Yolcuları tek ek otobüsten indirip...

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2018 14:25 | Son Güncelleme

Çorum- Ankara karayolunda polislerin uyguladığı bir yöntem duyanları şaşırttı. Otobüste seyahat eden yolcuların denetim sırasında emniyet kemeri takmadıklarını tespit eden trafik polisleri, ceza yerine ilginç bir uygulama gerçekleştirdi. Otobüsten indirilen yolculara, alındıkları çadır içerisinde emniyet kemerinin önemini anlatan 8 dakikalık görüntü izletildi.

Çorum- Ankara karayolunda, Çorum Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince drone’lu uygulama gerçekleştirildi. Emniyet kemeri takmayan, telefonla konuşan ve hız ihlali yaptığı belirlenen sürücülerin araçları durduruldu. Sürücülere yaptıkları kural ihlali hatırlatıldı. Ekipler, durdurduğu bir yolcu otobüsünde denetimlerde bulundu.

ÇADIRA DAVET ETTİLER

Emniyet kemeri takmadıkları belirlenen yolcular, otobüsten indirilerek çadır içerisine davet edildi. Yolculara, emniyet kemeri takmamaları sonucu yaşanacak kaza ve sonrasında ortaya çıkabilecek sonuçlara ilişkin 8 dakikalık görüntü izletildi. Çorum Trafik Denetleme Şube Müdürü Feyzullah Dursun, yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı.

VİDEO İZLETTİLER

Trafik Denetleme Şube Müdürü Feyzullah Dursun, trafik kurallarını ihlal eden, emniyet kemeri takmayan, hız kuralına uymayan, alkollü araç kullanan, cep telefonu ile konuşan kişilerin tespit edildiğinde, ceza kesilmeden bir çadır içinde uyarı ve eğitime tabi tutulduklarını belirterek “Görüntülerde, kurallara uyulmazsa nelerle karışılaşacakları gösteriliyor.

Eğitime tabi tutulan sürücülerin bundan çok fazla etkilendiklerini, kesilen cezadan daha etkili bir uyarı olduğunu belirtiyorlar. Sürücüler yaptıkları hataların farkına varmaları için eğiterek, daha az kaza olmasını sağlamaya çalışacağız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
yolcu otobüsü emniyet kemeri

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
OTOBÜSTE EMNİYET KEMERİ TAKMAK YOLCULAR İÇİN SIKICI OLABİLİR UÇAK DEĞİLKİ BU YOLCU OTOBÜSLE MESELA 10 SAATLİK YOLCULUĞA ÇIKIYOR OTUR OTUR HER YERİN UYUŞUYOR BU SEFER YOLCU OTURDUĞU YERDE DEVAMLI HAREKET ETMEK DURUMUNDA KALIYOR EMNİYET KEMERİ VARKEN BUNU YAPAMAZ RAHAT EDEMEZ OTOBÜSLERDE ZORUNLU OLMAMALI KİŞİNİN TERCİHİNE BIRAKILMALI CANINI DÜŞÜNEN İSTER TAKAR İSTER TAKMAZ.
başarılı bir uygulama tebrikler..
Güzel bir uygulama. İstanbul-Ankara hızlı treninde emniyet kemeri yok, tren çoğu zaman 190-220 km hızla gidiyor, bazen 250 km hıza da çıkıyor. Kaza olsa Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasından daha fazla kişi ölür. Bu neden, trenlere emniyet kemeri ZORUNLULUĞU getirilsin.
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