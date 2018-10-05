Yok böyle ceza! Yolcuları tek ek otobüsten indirip...

Çorum- Ankara karayolunda, Çorum Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince drone’lu uygulama gerçekleştirildi. Emniyet kemeri takmayan, telefonla konuşan ve hız ihlali yaptığı belirlenen sürücülerin araçları durduruldu. Sürücülere yaptıkları kural ihlali hatırlatıldı. Ekipler, durdurduğu bir yolcu otobüsünde denetimlerde bulundu.
ÇADIRA DAVET ETTİLER
Emniyet kemeri takmadıkları belirlenen yolcular, otobüsten indirilerek çadır içerisine davet edildi. Yolculara, emniyet kemeri takmamaları sonucu yaşanacak kaza ve sonrasında ortaya çıkabilecek sonuçlara ilişkin 8 dakikalık görüntü izletildi. Çorum Trafik Denetleme Şube Müdürü Feyzullah Dursun, yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı.
VİDEO İZLETTİLER
Trafik Denetleme Şube Müdürü Feyzullah Dursun, trafik kurallarını ihlal eden, emniyet kemeri takmayan, hız kuralına uymayan, alkollü araç kullanan, cep telefonu ile konuşan kişilerin tespit edildiğinde, ceza kesilmeden bir çadır içinde uyarı ve eğitime tabi tutulduklarını belirterek “Görüntülerde, kurallara uyulmazsa nelerle karışılaşacakları gösteriliyor.
Eğitime tabi tutulan sürücülerin bundan çok fazla etkilendiklerini, kesilen cezadan daha etkili bir uyarı olduğunu belirtiyorlar. Sürücüler yaptıkları hataların farkına varmaları için eğiterek, daha az kaza olmasını sağlamaya çalışacağız” dedi.
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