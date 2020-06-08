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  4. Yok böyle değişim! 22 estetik operasyon için 240 bin TL harcadı

Yok böyle değişim! 22 estetik operasyon için 240 bin TL harcadı

İLGİNÇ HABERLER  | 08.06.2020 10:44 | Son Güncelleme

Adana'da gayrimenkul yatırımcısı, 2 çocuk annesi Güllü Köse (36), 9 yılda 240 bin TL harcayarak 22 estetik ameliyat oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle kaş ekme ve ses estetiği operasyonlarını erteleyen Köse, sanatçı Ajda Pekkan'ın çok estetik yaptırdığı iddiaları olduğunu ancak kendisinin daha çok estetik operasyon geçirdiğini söyledi.

Seyhan ilçesinde 4 yıl önce sahte doktor S.G.’ye yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle, hemşire Merve Keleş’in de aralarında bulunduğu 3 kişiyle birlikte sağlık sorunları yaşayan gayrimenkul yatırımcısı Güllü Köse, buna rağmen estetik operasyonlardan vazgeçmedi. 20'li yaşlarının başında doğum yaptıktan sonra 105 kiloya kadar çıkınca diyet yaparak 6 ayda tam 35 kilo veren 2 çocuk annesi Güllü Köse, 'estetik bağımlısı' oldu.

Daha önce kalça, göğüs, bacak bölgelerine estetik yaptıran, daha ince bele sahip olmak için de kaburga kemiği ameliyatı olan Güllü Köse, daha sonra kaşlarını güzelleştirmek için bıçak altına yattı. Ancak zarar gördüğü için kaşlarını aldırmak zorunda kalan Köse, kaş ektirmek için operasyon gününü beklerken koronavirüs engeliyle karşılaştı. Toplamda 22 operasyon geçiren, güzellik uğruna 240 bin TL harcayan Güllü Köse, koronavirüs tehdidinin ortadan kalkmasının ardından kaş ektirdikten sonra ses estetiği de yaptıracağını kaydetti.

Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan ve hekimleri aracılığıyla teyit ettiği bilgileri, estetik severlerle buluşturan Güllü Köse, sahte doktorlara karşı, "Estetik yaptırmak isteyenler doktor diye gittikleri yerde mutlaka sordukları sorulara yeterli cevap almalı. Estetik operasyonların fiyatı 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Bunun çok altında yapılan yerse soru işareti oluşmalı. Mutlaka klinik tarzı bir yerde işlem yapılmalı. Bazen gerçek doktorlar bile estetik işlemlerinde yetersiz kalabiliyor. İyice araştırılmalı" uyarısında bulundu.

ACITIYOR AMA ÖLDÜRMÜYOR

Sosyal medya kullanıcılarından en çok aldığı soruları yanıtlayan Köse, "Operasyonlarda acı olup olmadığı, iz kalıp kalmadığı soruluyor. Evet acıtıyor ama öldürmeyecek bir acı. İz de kalıyor. Karnınızdaki bir öbek yağ çıkarken iz kalmaması gibi bir durum olmuyor. Silikon taktıranların emzirip emziremediği de çok soruluyor. Evet, emziriliyor. Diğer yandan, kilolular karın germe ameliyatının uygun olup olmadığını soruyor. Önce kilo vermek gerekiyor" diye konuştu.

'AJDA PEKKAN'DAN DAHA ÇOK ESTETİK OLDUM'

Kendisini mutlu ettiği sürece 'estetik bağımlısı' sıfatını kabul ettiğini söyleyen Güllü Köse, şunları söyledi:
"Gençken vücudum çok yıprandı. Kilo alıp verdim. Bu süreçte estetik müdahaleler oldu. Aynaya bakınca kendimi güzel görmekten hoşlanıyorum. Bir yerimde bir kusur varsa ve bu beni gerçekten rahatsız ediyorsa operasyon yaptırırım. Şu sıralar bacaklarımda biraz sarkmalar var ve yeniden bıçak altına yatabilirim. Güzel sanatçımız Ajda Pekkan hanımın çok estetik yaptırdığı söyleniyor. Ben daha fazla estetik oldum çünkü genç yaşta vücudum deforme olmuştu ve müdahaleler gerekti. Ajda hanım ise belli bir yaştan sonra, yaşına göre estetikler yaptırdı."

DHA

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