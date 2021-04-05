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  4. Yok böyle değişim! 'Dombili' diye dalga geçenlere inat vücut geliştirme şampiyonu oldu

Yok böyle değişim! 'Dombili' diye dalga geçenlere inat vücut geliştirme şampiyonu oldu

05.04.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 135 kiloya ulaştığı için giyecek kıyafet bulamayan ve çevresindekilerin 'dombili' diye seslendiği İbrahim Sel, şimdi bambaşka bir görünüme kavuştu. Mide ameliyatı olmak yerine spora başlayan Sel, azmiyle büyük yol aldı 76 kilo düşen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmeleri 40-44 yaş klasik vücut geliştirme açık siklet kategorisinde Türkiye ikincisi olan İbrahim Sel, şimdilerde görünümüyle herkesin beğenisini topluyor.

Yok böyle değişim! 'Dombili' diye dalga geçenlere inat vücut geliştirme şampiyonu oldu

Konyaaltı ilçesinde yaşayan, Çevre ve Orman İl Müdürlüğünde kamu görevlisi olarak çalışan İbrahim Sel, çocukluğundan bu yana hızla kilo almaya başladı. Sel, 41 yaşında 135 kiloya ulaştı ve hayatı çekilmez bir hale geldi. Üzerine kıyafet bulamayan, merdiven inip çıkamayan, çevresinde ‘dombili gel, dombili git’ diye alay edilen ve en sonunda bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 'ya tüp mide ameliyatı olacaksın ya da sporla kilo vereceksin’ cevabını alan Sel, bir karar verdi. Tüp mide ameliyatını kolay yol olarak gören İbrahim Sel, ilk olarak evinin yanındaki parkta koşmaya başladı, ardından bir spor salonuna yazıldı. 7 yıl boyunca aralıklarla da olsa salona giden Sel, yavaş yavaş kilo vermeye başladı. 4 yılın sonunda 25 kilo veren Sel’in hayatında değişimler başladı. Adeta yeniden doğduğunu hisseden İbrahim Sel, çalışmalarına devam etti. 7 yıl sonunda 135’den 76 kiloya düşen Sel, hocalarının tavsiyesi ile vücudundaki değişimin bir başarı hikayesi olduğunu göstermek için Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katıldı. Sel, 40-44 yaş klasik vücut geliştirme açık siklet kategorisinde Türkiye ikincisi olmanın gururunu yaşadı. Zayıflamak için başladığı sporda birde başarı elde eden Sel’in en büyük hayali ise gelecek yıl birinci olup Milli Takıma seçilerek Avrupa ve Dünya Şampiyonası’na katılmak.

'DOMBİLİ' DİYORLARDI

Orman Bölge Müdürlüğünde kamu personeli olduğunu dile getiren İbrahim Sel, 8 yıl önce 135 kilo olduğunu ve zayıflamaya karar verdiğini anımsattı.

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Araştırmalar yaptığını ve çevresinden mide küçültme ameliyatı olması yönünde telkinler verildiğini ifade eden Sel, “ 135 kiloydum, ayakkabı bağcığımı bile zor bağlıyor, merdivenleri çıkamıyordum. Nefes nefese kalıyor, üzerime kıyafetlerin en büyüğünü bile zor buluyordum. Sosyal ortamında dalga geçmeler, dombilik gel, dombilik git’ deniliyordu” diye konuştu.

YERDEN İĞNE BİLE KALDIRAMAYACAĞI SÖYLENDİ

Bel ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede doktorun 'yerden çöp dahi kaldırmayacaksın’ dediğini aktaran İbrahim Sel, “Kortizol iğne verildi ama ben yaptırmadım. Tüm yaşananları düşününce kilo vermeye karar verdim. En kolay yol tüp mide ameliyatı olmaktı. Obez olmuştum. İşin kolayı oydu, ben ameliyat olma taraftarı değildim. Yavaş yavaş mahallede parkta koşmaya başladım. Daha sonra spor salonuna yazıldım. Yavaş yavaş bölgesel çalışmaya başladım. Kardiyo ve yağ eritmeye yönelik çalışmalar yapmaya başladım. 4 yılın ardından 25 kilo civarı kilo verdim, hayatım değişmeye başladı. Özgüvenim yerime geldi, istediğim kıyafetleri giymeye başladım” dedi.

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'AMACIM ZAYIFLAMAKTI'

Bölgesel ağırlıklı çalışmaya devam ettiğini, vücudunda hayal bile edemediği değişimler olduğunu belirten Sel, "Bir zayıflama ile başladığı işte çok değişik yerlere doğru yol aldık. Amacım sadece zayıflamak, istediğim kıyafeti bulmak ve giyebilmekti. Özgüvenimin yerine gelsin, yürüyüşüm değişmesini istiyordum. Suat Akyol, Batuhan Güngör, Murat Çelik, Talha Karakaya, bendeki gelişimi görünce bir yarışmaya hazırlamaya karar verdi. 8 aylık sıkı bir ekip çalışmasıyla, yarışmada 40-44 kategorisinde podyumda Türkiye ikincisi oldum. Hayatımda ilk kez podyuma çıktım ve derece aldım. 2022’de tekrar yarışıp birinci olup Milli Takıma girmeyi hedefliyorum. Bu yıl kıl payı kaçırdık. Hedef Avrupa ve Balkanlarda Milli takımımızı temsil ederek Dünya Şampiyonası’na katılmak" diye konuştu.

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İHA

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