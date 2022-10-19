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  4. Yok böyle dolandırıcılık! Kasada unutulan fişlerle aynı ürünleri çalıp iade ederek parasını almışlar

Yok böyle dolandırıcılık! Kasada unutulan fişlerle aynı ürünleri çalıp iade ederek parasını almışlar

19.10.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kasalarda unutulan fişlerin toplanıp, fişteki ürünlerin mağaza ya da marketlerden çalınarak, bir süre sonra iade edilip parasının alındığı belirlendi. Akılalmaz dolandırıcılık olayıyla ilgili 2'si kadın 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. İşte ilginç olayın detayları...

Kurumsal bir giyim mağazası zincirine müşteri gibi gelen 2'si kadın, 3 kişi, bazı ürünleri çaldı. Durumu fark eden mağaza çalışanları, polise haber verdi.

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Bu sırada Ergün Ö. adlı kişi, mağazaya elinde fişlerle gelip, satın aldığını söylediği ürünleri iade etmek istedi. Polis ve çalışanlar, iade edilmek istenen ürünlerin çalınan kıyafetler olduğunu tespit etti. Ekipler, Ergün Ö.'yü gözaltına aldı.

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Polis, diğer şüphelilerin de Ergün Ö.'nün eşi Cansel Ö. ile Fatma C. olduğunu saptadı. 2 kadın şüphelinin kiraladıkları otomobil ile mağaza dışında bekledikleri, Ergün Ö.'nün yakalanması üzerine kaçtıkları belirlendi.

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Polis, 2 şüpheliyi şehir dışına çıkmak isterken yakaladı. Otomobilde yapılan aramada 17 bin TL, farklı elektronik cihazlar, kıyafetler ve kurumsal mağazalara ait fişleri buldu.

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UNUTULAN FİŞLERİ TOPLAMIŞLAR

Şüphelilerin 7 ilde kurumsal giyim mağazaları ile zincir marketlerin kasalarında müşteriler tarafından unutulan fişleri topladıkları, daha sonra fişlerdeki ürünleri mağazalardan çaldıkları, çalınan ürünleri kısa sürede iade edip, parasını aldıkları belirlendi.

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Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ergün Ö., 'hırsızlık' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanırken, suçlamaları kabul etmeyen Cansel Ö ile Fatma C. de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık hırsızlık
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