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  4. Yok böyle düğün! Damat bir davulcu, bir zurnacı, bir halay başı oldu

Yok böyle düğün! Damat bir davulcu, bir zurnacı, bir halay başı oldu

17.07.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da düzenlenen bir düğün merasimi renkli görüntülere sahne oldu. Kendi düğününde eline aldığı davul ve zurnayı çalan damat düğüne gelenlere unutulmaz bir gün yaşattı. Profesyonellere taş çıkartan damat, halayın başına geçip oynamayı da ihmal etmedi. Düğüne katılan davetliler, 'böylesini ilk kez görüyoruz' diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi. İşte görenleri şaşkına çeviren o renkli anlar!

Yok böyle düğün! Damat bir davulcu, bir zurnacı, bir halay başı oldu

Erzincan’da özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Soner Sert kendi düğününde kimi zaman davul ile kimi zaman da zurna ile misafirlerini eğlendirdi. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Deniz Kaya ile hayatını birleştiren Sert, düğüne gelen konuklarını davul ve zurna çalarak şaşırttı.

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Düğüne gelen vatandaşlar damadın zurna çalarak salona girdiğini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Büyük bir coşkuyla zaman zaman zurna, zaman zaman da davul çalan damat halayın başına geçip oynamayı da ihmal etmedi. Profesyonellere taş çıkartan damat gelen misafirlere unutamayacağı bir düğün yaşattı.

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Düğüne giden vatandaşlar böyle bir sürprizle karşılaşacaklarına ihtimal vermediklerini ifade ederek, "Gerçekten çok şaşırdık. Yıllardır düğünlere gidiyoruz ama böylesini ilk defa görüyoruz. Damadın özgüvenine hayran kaldık. Çok da güzel çaldı davul ve zurnayı. Çok güldük, çok eğlendik. Allah onlara da bir ömür mutluluk nasip etsin inşallah" diye konuştular.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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