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Yok böyle dükkan tabelası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 12:19 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir mezar mermercisi iş yerine tabela olarak mezar şeklinde bir tabela astı.Sivas’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde mermercilik yapan Erhan Altun isimli vatandaş dükkanına astığı ilginç reklam tabelası ile dikkat çekiyor.Altun, başka şehirden yaklaşık 2 ay önce getirttiği kompozit cinsi mezarı tanıtım amaçlı iş yerinin çatısına koydu.

Sivas’ta bir mezar mermercisi iş yerine tabela olarak mezar şeklinde bir tabela astı.
Sivas’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde mermercilik yapan Erhan Altun isimli vatandaş dükkanına astığı ilginç reklam tabelası ile dikkat çekiyor.
Altun, başka şehirden yaklaşık 2 ay önce getirttiği kompozit cinsi mezarı tanıtım amaçlı iş yerinin çatısına koydu. Mezarı çatıda gören bazı vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşıladı. Altun, başvurduğu bu reklamla dikkatleri iş yerine çekmeyi başardı.

Çatıda ki mezarı görenler merak ediyor

Mermercilik yapan Erhan Altun, mezarı çatıda görenlerin merak ettiğini ifade ederek, “Yaklaşık 2 ay önce kompozit mezarı Sivas’ımıza getirdik. Bayiliğimizi aldık ve tanıtım amaçlıda çeşitli camiler önlerine ve dükkanımızın çatısına dikkat çeksin diyerek kurulumunu yaptık. Dikkatte çekiyor. İnsanların dikkatini daha iyi çeker diyerek çatıya koydum. Görenler merak ediyor. Önce mezar mı değil mi diyerek tereddütte kalıyor. Açıklamasını yaptıktan sonrada hoşnut oluyorlar. Fotoğraf çekilenler var. Hazır mezar olduğu için yanına geçiyor mezarımı aldım diyerek espri amaçlı fotoğraf çekiliyorlar. İnsanlar gelip görüyor çok ilginç bir şey olduğunu düşünüyorlar. “dedi.

Yoldan geçenler fotoğrafını çekiyor

Marangozluk yapan Yılmaz Bulut ise, mezarı görenlerin fotoğraf çektirdiğini belirterek, “ Erhan usta bizim komşumuz olur. Mezarı yeni getirtti. İlk getirdiğinde bizimde dikkatimizi çekti. Çatıya koyduğunda ben bile şaşırdım. Fotoğrafını falan çektim. Yoldan geçen vatandaşlar fotoğrafını falan çekiyor. Erhan ağabey montajda olduğu zaman bize de çok soran oluyor. Gösteriş amaçlı çatıda. “diye konuştu.

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