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  4. Yok böyle düzenek! Ehliyet sınavı için işitme cihazlı kopya hazırladılar... Yakalanınca haklarında adli işlem başlatıldı

Yok böyle düzenek! Ehliyet sınavı için işitme cihazlı kopya hazırladılar... Yakalanınca haklarında adli işlem başlatıldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.11.2024 17:09
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan M.A. ve düzenek yerleştirdiği tespit edilen M.F.B. gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada mobil wifi, kulaklık, mikrofon ve düğme şeklinde kamera gibi kopya düzeneklerine el koydu. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yok böyle düzenek! Ehliyet sınavı için işitme cihazlı kopya hazırladılar... Yakalanınca haklarında adli işlem başlatıldı

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün e-sınav merkezinde yapılan sürücü belgesi sınavında elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekildiğine ilişkin bilgi üzerine çalışma başlattı.

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SUÇÜSTÜ YAKALANDI

M.A.'yı kopya düzeneğiyle girdiği sınavda suçüstü yakalayan polis ekipleri, sistem üzerinden kopya veren ve şüphelinin üzerine sistemi kuran M.F.B.'yi de sınav merkezi yakınlarında gözaltına aldı. Polis tarafından el detektörü ile M.A.’nın üzerinde yapılan aramada kopya için tertip edilmiş mobil wifi cihazı, kulaklık, mikrofon ve düğme şeklindeki kameradan oluşan düzeneğe el konuldu.

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Şüpheliler hakkında ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.

(DHA)

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sınav ehliyet sınavı kopya
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